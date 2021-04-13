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FETÖ sanığı eski kaymakama 15 yıla kadar hapis istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada eski kaymakam Ejder D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
 13 Nisan 2021 14:43
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FETÖ sanığı eski kaymakama 15 yıla kadar hapis istendi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz sanık eski kaymakam Ejder D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, sanığın eylem yoğunluğunun Gaziantep bölgesi olması nedeniyle Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın örgüt toplantılarına katıldığına ilişkin tanık beyanlarının yer aldığı iddianamede, sanığın FETÖ'nün mülkiye yapılanmasında sözde yönetici pozisyonunda bulunan S.P. ile 2012-2014 yılları arasında 12 defa telefon görüşme kaydının tespit edildiği yer aldı.

- Ankesörden de aranmış

Sanığın görev yaptığı Ankara ve Kastamonu'da "ankesör" soruşturması kapsamında mahrem imamlarca kullanıldığı belirlenen ankesörlü hatlardan arandığı belirtilen iddianamede, örgütün mülkiye yapılanmasının sözde "Erzurum büyük bölge imamı" ile sanığın GSM baz bilgilerinin çakıştığı yer aldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık suçlamaları kabul etmedi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Anadolu Ajansı
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