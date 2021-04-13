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Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'i aştığı ilde 'ev ziyareti' uyarısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde yer alan ve yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'i aştığı açıklanan Sinop'ta, vatandaşlara ev ziyaretlerine gitmemeleri çağrısı yapıldı.
 13 Nisan 2021 14:45
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Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'i aştığı ilde 'ev ziyareti' uyarısı

Sağlık Bakanlığınca yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'nin üzerine çıktığı açıklanan kentte, emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Ekiplerce kent genelinde farklı noktalarda maske, sosyal mesafe ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması denetimleri gerçekleştiriliyor.

Sinop Valiliğinin sosyal medya hesaplarından vatandaşlardan ev ziyaretleri yapılmamaları istendi.

Duyuruda cenaze ve ev ziyaretlerinin vaka yayılımını artırdığı uyarısında bulunularak, "Ev ziyaretlerini yapmayalım, taziye ve cenazelere katılmayalım, kalabalık ortamlara girmekten kaçınalım." ifadesine yer verildi.

Duyuruda maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemi de hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı
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