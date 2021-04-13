Karantinaya uymadı, 'Eşim COVID çıktı ama yaklaşmadık' dedi
Kayseri'de, HES Kodu kontrolünde, risk grubunda olduğu halde dışarıda olduğu belirlenen sürücünün, "Eşim COVID çıktı, biz yaklaşmadık" savunması işe yaramadı. Sürücüye, karantinayı ihlal etmekten ceza kesildi.
|13 Nisan 2021 15:06
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Kayseri'de denetim yapan ekipler, durdurdukları araçlarda HES Kodu kontrolü yaptı.
Yapılan kontrollerde, bir sürücünün temaslı olduğu belirlendi.
Kendisini riskli görmeyen sürücü, "Riskli olabilirim, niye riskli? Eşim COVID çıktı, biz yaklaşmadık. Bana da 10 gün rapor verdiler, iş yerine gitmeyeceksin dediler. Çocuk değilim ki biz burada oyun oynayalım." dedi.
Savunması işe yaramayan sürücüye, "karantinayı ihlal etmek" suçundan ceza kesildi.
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