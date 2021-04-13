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Görevden alınan il başkanından, CHP yönetimine tepki

Nusret Bayar: "En küçük bir yazılı ya da sözlü uyarı almadan, hiçbir olayla ilgili sorgulanmadan ve hiçbir iddiayla ilgili savunmam alınmadan 'parti ilkelerine, amaçlarına ve çalışma ilkelerine aykırı hareket ettiğim' gerekçesiyle görevden alınmam, anlamak ve açıklamakta güçlük çektiğim büyük bir haksızlıktır"
 13 Nisan 2021 15:08
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Görevden alınan il başkanından, CHP yönetimine tepki

CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Antalya İl Başkanlığı görevinden alınan Nusret Bayar, karara tepki göstererek herhangi bir uyarı yapılmadan ya da savunması alınmadan görevden alınmasını "haksızlık" olarak değerlendirdi.

Bayar, yaptığı açıklamada, 1987'den bu yana çeşitli kademelerde hizmet ettiği CHP'de, il kongresinde örgütün desteğiyle il başkanı olarak seçildiğini hatırlattı. O günden bu yana İl Yönetim Kurulu üyeleriyle ilçe başkanlarıyla tam bir uyum, görüş ve kader birliği içinde çalıştıklarını anlatan Bayar, görev süresi boyunca emeğin hakkını, halkın hukukunu ve demokrasiyi savunduğunu belirtti.

Yıllardır emeğin, hukukun ve halkın savunucusu olduğuna inandığı, özveriyle hizmet ettiği partide Merkez Yönetim Kurulu'nun kendi hakkında aldığı kararı hayret ve üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Bayar, şunları kaydetti:

"Bunca emeğimin karşılığında, en küçük bir yazılı ya da sözlü uyarı almadan, hiçbir olayla ilgili sorgulanmadan ve hiçbir iddia ile ilgili savunmam alınmadan 'parti ilkelerine, amaçlarına ve çalışma ilkelerine aykırı hareket ettiğim' gerekçesiyle görevden alınmam, anlamak ve açıklamakta güçlük çektiğim büyük bir haksızlıktır. Ülkede yurttaşların hak ve hukukunu korumak için yola çıkan CHP'nin önce kendi içinde hukuku işletmesini beklemek en doğal hakkımız ve samimiyetin gereğidir. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun birtakım çevrelerin haksız, hukuksuz beklentileri doğrultusunda almış olduğu bu karar parti kamuoyunun vicdanını zedelemiştir."

Bayar, karar ne olursa olsun parti içinde ve ülke düzeyinde emeği, insan haklarını, adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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