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'Şiddete uğrayan kadınların başvuruları kabul edilmiyor' iddialarına yalanlama

EGM: "Türk Polis Teşkilatı olarak aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulması için attığımız adımlar ve hassasiyetimiz en üst seviyededir"
 13 Nisan 2021 15:15
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'Şiddete uğrayan kadınların başvuruları kabul edilmiyor' iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polislerin şiddete uğrayan kadınların başvurularını kabul etmediği ve tedbir kararlarının mahkemelerce reddedildiği yönündeki iddialar hakkında bir açıklama yayınladı.

Günler öncesinde yalanlandığı belirtilen açıklamada, "Terör örgütünün sözde lider kadrosunun Kandil'de kız çocukları ve kadınlara yönelik istismar ve tacizleri kamuoyuna yansımışken, bunları grup toplantılarında gündeme getiremeyenlerin, Türk Polis Teşkilatı'nı kirli bir iftiraya alet etmesi manidardır" ifadeleri kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Son günlerde polislerin şiddete uğrayan kadınların başvurularını kabul etmediği ve tedbir kararlarının mahkemeler tarafından reddedildiği yönündeki iftira kampanyası devam ediyor. Söz konusu iftira kampanyasının nöbetçiliğini bugün de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan devraldı. Buldan, grup konuşmasında, günler öncesinde yalanladığımız iddiayı yeniden gündeme getirerek, 'Polisler şiddete uğrayan kadınların başvurularını almamakta ve mahkemeler koruma kararları vermemektedir' ifadesini kullandı. Türk Polis Teşkilatı olarak aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulması için attığımız adımlar ve hassasiyetimiz en üst seviyededir. Terör örgütünün sözde lider kadrosunun Kandil'de kız çocukları ve kadınlara yönelik istismar ve tacizleri kamuoyuna yansımışken, bunları grup toplantılarında gündeme getiremeyenlerin, Türk Polis Teşkilatı'nı kirli bir iftiraya alet etmesi manidardır. Daha önceki açıklamamızda belirttiğimiz üzere, yapılan incelemelerde, karakola başvuran kadınların geri çevrildiği iddiasını doğrulayan herhangi bir somut olay bilgisine ulaşılamamıştır. Mağdurun, şiddet uygulayan kişiden şikayetçi olmadığı veya herhangi bir tedbir istemediği durumlarda dahi aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birim amirleri tarafından her vaka ayrı ayrı ele alınmakta ve riskli olduğu tespit edilen vakaların takibi titizlikle yapılmaktadır. İftira kampanyalarının aksine Türk Polis Teşkilatı olarak aile içi ve kadına yönelik şiddete karşı her zaman aile bireylerinin ve kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."
İhlas Haber Ajansı
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