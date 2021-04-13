Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kardeş eli derneği Mart ayında 192 köye su kuyusu açtı

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı 2021 Mart Ayında Gerçekleştirilen Yardımlar Hakkında Detaylı Bilgi Aktardı
 13 Nisan 2021 15:15
+Aa- Yazdır
Kardeş eli derneği Mart ayında 192 köye su kuyusu açtı

İlandır

Kardeş Eli Derneği 15.yılında dünyanın her yerine yardımlarını ulaştırarak çalışmalarını sürdürüyor. Hem maddi hem manevi destek olma yolunda, 2021 Mart ayı süresince 16 ülkede binlerce kişinin hayatına dokundu.

Mart ayında 192 su kuyusu açarak, susuzlukla ve kirli sulara bağlı hastalık ile mücadele eden bölge halkına temiz su imkanı sağlandı. 1039 nafile kurban kesimi ile birçok aileye kurban eti ulaştırıldı. Yıl boyu devam eden Su Kuyusu Bağışı ve Kurban Bağışı ile binlerce kişiye umut olmaya devam ediyor. Kardeş Eli Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı, 'Yardımlarımızın artarak daha çok bölgeye ve insana ulaşacağı konusunda ise gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti'. Dernek, yetime sahip çıkmaya, ihtiyaçlarını gidermeye ve kimseye muhtaç olmadan yaşamaları adına yanlarında olmaya, yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. 1864 Yetim Sofrası, 478 yetime giysi ve 638 Yetim Sponsorluğu ile yoksulluk ve çaresizlik ile mücadele eden yetimlerin, bu mücadelesinde onları yalnız bırakmadı.

İbadet olanaklarından mahrum kalan bölgeler için 548 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirildi. Maddi imkanların yetersizliği nedeni ile ameliyat olamayan 187 kişiye, katarakt ameliyatı olanağı sağlandı. Geleceğe nefes olmak yeşili çevremizde daha çok görmek adına 256 fidan dikimi gerçekleştirildi. Çocukların yaşama tutunması, keçi sütüyle daha sağlıklı büyümesi için aile kalkındırma projesi kapsamında 122 aileye süt veren keçi tahsisi yapıldı. Aynı zamanda saldırılar ve baskılar sonrası yaşadıkları yerleri terk ederek göç etmek zorunda kalan 34 kamptaki mültecilere yardım paketi yardımı gerçekleştirdi. Yıl boyunca ise Sadaka Bağışı ile dünyanın dört bir yanına iyilik ulaştırıyor. Derneğin Ramazan Ayı hedefi ise 16 ülkede 10 milyon kişiye kardeş eli uzatabilmek.

Siz de 'Ramazan Bir Olmaktır' sloganıyla çıkılan bu yolda mağdur ve muhtaç insanlara yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz.Ramazan Ayı Kumanya Paketi Bağış Bedeli 185 TL'dir.1 Bayramlık Bedeli 185 TL'dir.1 İftar Bağış Bedeli 20 TL'dir. Fitre Bağış Bedeli 28 TL'dir. Zekat bağışı için ise web sayfamızın online bağış kısmından dilediğiniz tutarda zekat bağışında bulunabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 44 46 iletişim numarasından veya www.kardeseli.org.tr adresinden derneğe ulaşabilirsiniz
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Saç ekim 2021 fiyatları neler, saç ekimi teknikleri ve fiyatları
06 Nisan 2021 14:30		 Ahmet Mehmet'ten zehirli sarmaşık şarkısıyla iddialı çıkış
06 Nisan 2021 08:37
Siz rahat edin, binanızı biz yönetelim
05 Nisan 2021 16:24		 Ankara Kızılay'da Butik Kurs Merkezi Odtünet
02 Nisan 2021 16:44
4. Login akademi programı başlıyor!
01 Nisan 2021 18:12		 Movavi video yazılımı
01 Nisan 2021 14:51
Tarımda bir tuhaf kar hesabı!
30 Mart 2021 12:06		 Kupa Çocuk Odası Modelleri
20 Mart 2021 22:11
HMS otel programı otellerin rezervasyonlarını arttırıyor
19 Mart 2021 10:35		 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden memurlar.net'e tekzip
12 Mart 2021 12:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:32 - Evinde yangın çıkan kişi ormanlık alanda tabancayla vurulmuş bulundu16:27 - Gara şehidinin silahı PKK'lı teröristin üzerinde bulundu16:19 - Okul bahçesinde tavuk kümesi16:09 - Bakan Akar: Rusya-Ukrayna gerginliğinin bir an önce bitmesinden yanayız16:05 - KDK, Satranç Federasyonu ile online turnuva düzenleyecek15:57 - Kılıçdaroğlu: Amirallerin imzaladığı bildiriyi değiştirenleri bulun
15:50 - Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi15:40 - Cipe silahlı saldırı kamerada: Yaralıları da alıp kaçtılar15:37 - Diyanet 5 ciltlik 'Konulu Kur'an Tefsiri' hazırladı15:33 - Kabine toplandı: Gündem Ramazan tedbirleri15:30 - Savcı, Deniz Çakır'a başörtülü müşterilere hakaretten ceza istedi15:24 - Teröristlerin saldırı balonu havada patlatıldı
15:20 - Tam kapanmaya karşı esnaf ne istiyor?15:15 - 'Şiddete uğrayan kadınların başvuruları kabul edilmiyor' iddialarına yalanlama15:15 - Kardeş eli derneği Mart ayında 192 köye su kuyusu açtı15:10 - İkili eğitimde 2 saat artırımlı ek ders ücreti alan okul yöneticilerine yönetici atamada ek puan verilir mi?15:08 - Görevden alınan il başkanından, CHP yönetimine tepki
15:06 - Karantinaya uymadı, 'Eşim COVID çıktı ama yaklaşmadık' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı: Namusuma söz söyletmem
Kabine toplandı: Gündem Ramazan tedbirleri
Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var
Adalet Bakanı'ndan doktoru gözaltına alan savcı hakkında inceleme izni
Bakan Koca: Uğur hoca söz verdi
Tencerelere kapak bulunamıyor! Zarar 200 milyon dolar
Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?
Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket
Mutant virüsle birlikte çocuklarda Kovid belirtileri görülmeye başladı
İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2022 dünya kupası 1
ömrümü yedin 1
zağlı 2
zeytinyağı 3
bamya 2
sinoptik 1
Özek 1
ramazan pidesi 1
Maça Yarım saat kala,Adam eksik diye halı sahaya çağrılmak 2
tilt olmak 1
SON İLANLAR
Miami Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
44. Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam