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Tam kapanmaya karşı esnaf ne istiyor?

TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Esnafımız gelir vergisi, stopaj gibi tüm vergilerden muaf olmalı. Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdileri devlet tarafından karşılanmalı'
 13 Nisan 2021 15:20
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Tam kapanmaya karşı esnaf ne istiyor?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında zor zamanlar geçiren esnaf ve sanatkarların olası bir kapanma kararına karşı taleplerini açıkladı.

Palandöken yazılı açıklamasında, esnafın, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayılarının artması sebebiyle yeni bir kapanma ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Olası kapanma kararına karşı esnaf ve sanatkarların taleplerini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Teşkilatımıza bağlı 415 meslek dalında pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımıza destek verilmeli. Esnafımız gelir vergisi, stopaj gibi tüm vergilerden muaf olmalı. Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdileri devlet tarafından karşılanmalı. İşverene ve çalışanlara ekonomik destek verilmeli. SGK primleri devlet tarafından karşılanmalı. Esnafın borçları süresiz ve faizsiz olarak ertelenmeli. Ödenemeyen vergi borçları, geçmiş kredi borçları ve bankalara olan tüm borçlar faizsiz ertelenmeli. Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar destekler sürdürülmeli."
Anadolu Ajansı
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