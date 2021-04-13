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Teröristlerin saldırı balonu havada patlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Zer Tepe Üs Bölgesinde, saldırı amacıyla gönderildiği değerlendirilen balonun imha edildiğini bildirdi.
 13 Nisan 2021 15:24
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MSB'den yapılan açıklamada, Hakkari'de bulunan Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan komandoların dikkati sayesinde önemli bir saldırı girişiminin önlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Üs bölgesine yaklaşmakta olan bir balon, termal kameralarla da tespit edilerek hemen ateş altına alındı. Saldırı amacıyla gönderildiği değerlendirilen balon, üs bölgesine yaklaşamadan vurularak imha edildi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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