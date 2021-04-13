Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|13 Nisan 2021 15:50
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