Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KDK, Satranç Federasyonu ile online turnuva düzenleyecek

Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa 'Ombudsmanlık Online Satranç Turnuvası' düzenleyecek.
 13 Nisan 2021 16:05
+Aa- Yazdır
KDK, Satranç Federasyonu ile online turnuva düzenleyecek

Çocukların ve gençlerin Kamu Denetçiliği Kurumunu daha fazla tanıması, hak arama yollarını öğrenmeleri ve Kovid 19 döneminde çocuklara farkındalık oluşturmak amacıyla gelecek yıllarda da gelenekselleştirmek üzere; Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa "23 Nisan Ombudsmanlık Online Satranç Turnuvası" düzenleniyor.

Düzenlenen turnuvaya başvurular 16 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. Turnuvanın müsabakaları ise online olarak 17-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Turnuvada ilk 10 dereceye giren çocuklar altınla ödüllendirecek. Çocukların hak arama cesaretlerini artırmak ve onlara Ombudsmanlığı tanıtmak amacıyla düzenlenen Online satranç Turnuvasının ödül töreni ise 23 Nisan 2021'de KDK binasında dereceye giren bazı çocukların katılımıyla yapılacak.

Turnuvaya katılacaklar www.kdkcocuk.gov.tr adresinden ya da www.ombudsmanlık.gov.tr adresinden detaylı bilgi alabilir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KDK, kanserli öğrencinin ödediği harcın iadesini istedi
11 Nisan 2021 11:44		 KDK'den, işçilerin hak kaybına nakdi ücret desteği değişiklik tavsiyesi
03 Nisan 2021 14:12
İSG hizmeti veren öğretmenin ek ödemesi KDK tavsiyesiyle çözüldü
27 Mart 2021 10:53		 Tez aşamasında dönen araştırma görevlisinin mecburi hizmeti ne zaman başlar?
25 Mart 2021 11:04
Çankaya Belediyesi'nin 'zabıta' mülakatı hukuka uygun bulunmadı
20 Mart 2021 13:15		 KDK'dan müfettiş yardımcıları için yeterlik sınavı kararı
19 Mart 2021 11:00
KDK: İSG uzmanının eksik yatan ücreti ödensin
17 Mart 2021 13:25		 KDK: Avukatlık stajında kaydiye ücretinin yasal dayanağı yok
10 Mart 2021 17:12
KDK devreye girdi: Yatılı öğrencilerden kaldıkları gün kadar ücret alınacak
09 Mart 2021 13:53		 KDK: Acilen toplatın kayıt altına alın!
06 Mart 2021 07:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:32 - Evinde yangın çıkan kişi ormanlık alanda tabancayla vurulmuş bulundu16:27 - Gara şehidinin silahı PKK'lı teröristin üzerinde bulundu16:19 - Okul bahçesinde tavuk kümesi16:09 - Bakan Akar: Rusya-Ukrayna gerginliğinin bir an önce bitmesinden yanayız16:05 - KDK, Satranç Federasyonu ile online turnuva düzenleyecek15:57 - Kılıçdaroğlu: Amirallerin imzaladığı bildiriyi değiştirenleri bulun
15:50 - Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi15:40 - Cipe silahlı saldırı kamerada: Yaralıları da alıp kaçtılar15:37 - Diyanet 5 ciltlik 'Konulu Kur'an Tefsiri' hazırladı15:33 - Kabine toplandı: Gündem Ramazan tedbirleri15:30 - Savcı, Deniz Çakır'a başörtülü müşterilere hakaretten ceza istedi15:24 - Teröristlerin saldırı balonu havada patlatıldı
15:20 - Tam kapanmaya karşı esnaf ne istiyor?15:15 - 'Şiddete uğrayan kadınların başvuruları kabul edilmiyor' iddialarına yalanlama15:15 - Kardeş eli derneği Mart ayında 192 köye su kuyusu açtı15:10 - İkili eğitimde 2 saat artırımlı ek ders ücreti alan okul yöneticilerine yönetici atamada ek puan verilir mi?15:08 - Görevden alınan il başkanından, CHP yönetimine tepki
15:06 - Karantinaya uymadı, 'Eşim COVID çıktı ama yaklaşmadık' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı: Namusuma söz söyletmem
Kabine toplandı: Gündem Ramazan tedbirleri
Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var
Adalet Bakanı'ndan doktoru gözaltına alan savcı hakkında inceleme izni
Bakan Koca: Uğur hoca söz verdi
Tencerelere kapak bulunamıyor! Zarar 200 milyon dolar
Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?
Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket
Mutant virüsle birlikte çocuklarda Kovid belirtileri görülmeye başladı
İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde yalnızken yapılanlar 3
hamza hamzaoğlu 2
sadece yaşı büyük olduğu için saygı bekleyen insan 4
hoşgeldin ya şehr-i ramazan 4
zikzak 2
hamsin 2
söylenişi güzel sporcu isimleri 5
benzen 1
endemizm 1
kan vermek 3
SON İLANLAR
Miami Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
44. Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam