KDK, Satranç Federasyonu ile online turnuva düzenleyecek
|13 Nisan 2021 16:05
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Çocukların ve gençlerin Kamu Denetçiliği Kurumunu daha fazla tanıması, hak arama yollarını öğrenmeleri ve Kovid 19 döneminde çocuklara farkındalık oluşturmak amacıyla gelecek yıllarda da gelenekselleştirmek üzere; Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa "23 Nisan Ombudsmanlık Online Satranç Turnuvası" düzenleniyor.
Düzenlenen turnuvaya başvurular 16 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. Turnuvanın müsabakaları ise online olarak 17-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Turnuvada ilk 10 dereceye giren çocuklar altınla ödüllendirecek. Çocukların hak arama cesaretlerini artırmak ve onlara Ombudsmanlığı tanıtmak amacıyla düzenlenen Online satranç Turnuvasının ödül töreni ise 23 Nisan 2021'de KDK binasında dereceye giren bazı çocukların katılımıyla yapılacak.
Turnuvaya katılacaklar www.kdkcocuk.gov.tr adresinden ya da www.ombudsmanlık.gov.tr
adresinden detaylı bilgi alabilir.
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