Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul bahçesinde tavuk kümesi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulunda pandemi sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilere sorumluluk duygusu aşılamak ve eğlenceli vakit geçirmelerine imkan sağlamak amacıyla okul bahçesine tavuk kümesi yapıldı.
 13 Nisan 2021 16:19
+Aa- Yazdır
Okul bahçesinde tavuk kümesi

Okul bahçesinin doğal yaşam alanı haline getirildiğini söyleyen Fen Bilimleri Öğretmeni Büşra Özer, "Bir okulun bahçesi eğitimin bir parçası, doğal öğrenme ortamlarında, okul öğrencileri küçük hayvan dostlarının ihtiyaçlarını gidermede de lider konumundadırlar. Hayvanlarla vakit geçirmek, onların bakımını üstlenmek üzerimizdeki stresi azaltır ve bizi rahatlatır. Son dönemlerde doğal yaşam ile insanlar arasındaki etkileşimin azaldığı, buna bağlı olarak da insanların daha mutsuz olabildiği gözlemlenmektedir. Pandemi sürecinde okullarından uzak kalan çocuklarımıza hem sorumluluk duygusu aşılamak hem de eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla okul bahçemize küçük bir tavuk kümesi yaptık. Öğrencilerimiz okulumuza gelerek tavuklarımızı besleyebiliyor, su verebiliyor ve onlarla vakit geçirebiliyorlar. Sevgiyi paylaşabilmenin bir sürü yolu var, bu projemiz de onlardan biri. Fenin bir parçası olan yaparak yaşayarak öğrenmenin en canlı hali" dedi.

Okul Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt ise, "Okul bahçemizin doğal yaşam haline getirilmesi, öğrencilerimizin aktif olması ve sorumluluk alma istekleri bizler için mutluluk verici. Projenin mimarı öğretmenimiz Büşra Özer ve destekleyen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TÜBİTAK yarışmasında 13 imam hatip lisesi finale yükseldi
11 Nisan 2021 19:21		 Lise öğrencileri, koronavirüs test cihazı geliştirdi
08 Nisan 2021 19:22
Liseliler üretti, 65 yaş üstüne ücretsiz dağıtıldı
06 Nisan 2021 18:53		 4 öğretmenin testi pozitif çıkınca yüz yüze eğitime ara verildi
04 Nisan 2021 16:15
Öğretmenlerde Kovid-19 tespit edilen köy karantinaya alındı
03 Nisan 2021 23:59		 Okulların son durumuna ilişkin açıklama: Okullar kapanacak mı?
02 Nisan 2021 08:00
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
01 Nisan 2021 08:11		 Koronavirüs vakaları görülen ortaokulda eğitime ara verildi
31 Mart 2021 22:53
Nefes borusuna yemek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
31 Mart 2021 22:04		 Meslek lisesinin süs bitkileri markalaşma yolunda
29 Mart 2021 22:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:32 - Evinde yangın çıkan kişi ormanlık alanda tabancayla vurulmuş bulundu16:27 - Gara şehidinin silahı PKK'lı teröristin üzerinde bulundu16:19 - Okul bahçesinde tavuk kümesi16:09 - Bakan Akar: Rusya-Ukrayna gerginliğinin bir an önce bitmesinden yanayız16:05 - KDK, Satranç Federasyonu ile online turnuva düzenleyecek15:57 - Kılıçdaroğlu: Amirallerin imzaladığı bildiriyi değiştirenleri bulun
15:50 - Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi15:40 - Cipe silahlı saldırı kamerada: Yaralıları da alıp kaçtılar15:37 - Diyanet 5 ciltlik 'Konulu Kur'an Tefsiri' hazırladı15:33 - Kabine toplandı: Gündem Ramazan tedbirleri15:30 - Savcı, Deniz Çakır'a başörtülü müşterilere hakaretten ceza istedi15:24 - Teröristlerin saldırı balonu havada patlatıldı
15:20 - Tam kapanmaya karşı esnaf ne istiyor?15:15 - 'Şiddete uğrayan kadınların başvuruları kabul edilmiyor' iddialarına yalanlama15:15 - Kardeş eli derneği Mart ayında 192 köye su kuyusu açtı15:10 - İkili eğitimde 2 saat artırımlı ek ders ücreti alan okul yöneticilerine yönetici atamada ek puan verilir mi?15:08 - Görevden alınan il başkanından, CHP yönetimine tepki
15:06 - Karantinaya uymadı, 'Eşim COVID çıktı ama yaklaşmadık' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı: Namusuma söz söyletmem
Kabine toplandı: Gündem Ramazan tedbirleri
Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var
Adalet Bakanı'ndan doktoru gözaltına alan savcı hakkında inceleme izni
Bakan Koca: Uğur hoca söz verdi
Tencerelere kapak bulunamıyor! Zarar 200 milyon dolar
Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?
Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket
Mutant virüsle birlikte çocuklarda Kovid belirtileri görülmeye başladı
İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde yalnızken yapılanlar 3
hamza hamzaoğlu 2
sadece yaşı büyük olduğu için saygı bekleyen insan 4
hoşgeldin ya şehr-i ramazan 4
zikzak 2
hamsin 2
söylenişi güzel sporcu isimleri 5
benzen 1
endemizm 1
kan vermek 3
SON İLANLAR
Miami Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
44. Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam