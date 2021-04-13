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Şifreniz ne kadar güvenli? Uzmanından şifre önerileri

Kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik alanında yapılan ihlaller, şifre seçme konusunda kolaya kaçılması nedeniyle hız kesmiyor. Siber güvenlik uzmanlarına göre, Dark Web üzerinde yaklaşık 2 milyar kullanıcının e-posta ve şifre bilgisi yayınlanıyor.
 13 Nisan 2021 16:39
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Şifreniz ne kadar güvenli? Uzmanından şifre önerileri

Araştırmalara göre Türkiye'de en çok kullanılan şifreler arasında 123456, abc123 ve 111111 yer alıyor. Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, bu ihlallerin önüne geçmek için şifre değiştirilmesini önerirken, "Şifrelerimizi karmaşık ve hatta anlamsız kombinasyonlar halinde seçebiliriz" dedi.

Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, kullanıcıları ardışık rakam ve harflerden oluşan şifreler konusunda uyarıyor. Öncelikle bilgilerinin ele geçirildiğini düşünen ya da sızıntı olan web sayfalarında hesapları olan kullanıcıların, şifresini değiştirmesi gerektiğini belirten Dr. R. Erdem Erkul, "Olası hak ihlallerinde yasal yollara başvurmak mümkündür fakat izinsiz kopyalanmış verilerinizi kurtarmak mümkün olmayabilir. Kişisel siber güvenliğimizi sağlamak için, ortak ağ kullanımı, ortak ağlarda güvenli kanallar kullanma gibi hususlara özen gösterebiliriz. Şifrelerimizi karmaşık ve hatta anlamsız kombinasyonlar halinde seçebiliriz. Her ne kadar hepsini hatırlamak zor olsa da her platformda farklı şifreler tercih edebilir ve şifrelerimizi sık sık değiştirebiliriz" dedi.

'ÇALIŞANLAR EĞİTİLMELİ'

Niteliği gereği, ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleştirilebilen siber saldırılar, devletleri, toplum ve ekonomileri korumak amacıyla siber saldırılara karşı hazırlıklı olmaya yönlendiriyor. Ülkelerin yerli ve milli siber güvenlik yazılımları ve ekosistemleri geliştirmesi de ulusal güvenlik stratejilerinin bir parçası olarak kabul ediliyor.

Kurumsal olarak, şirketler için bir 'siber güvenlik kültürü' oluşturması gerektiğini söyleyen Dr. R. Erkul "Bu konuda en tepeden başlayarak gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Şirketlerin yapısına uygun siber güvenlik kuralları, prosedürleri ve sistemleri kurulması gerekiyor. Çalışanların siber güvenlik önlemlerine göre eğitilmesi de önemli konular arasında bulunuyor.

Biz, Cerebrum Tech olarak, hem kendi sistemlerimizin güvenliğini sağlama hem de dijital dönüşüm desteği sağladığımız kurumların siber güvenlik açıklarını önleme anlamında, Limatek ile yaptığımız ortaklıkla birlikte güçlü bir siber güvenlik ekosistemi kurmayı hedefliyoruz" dedi.

'SİBER GÜVENLİĞİN PAZAR HACMİ 185 MİLYAR DOLAR'

Limatek Sistem Genel Müdürü Canan Okutanoğlu, 2020 yılında siber güvenlik alanında 185 milyar dolar seviyesinde olan pazar hacminin, 2023 yılına gelindiğinde 248 milyar dolar seviyelerine ulaşmasının beklendiğini söyledi. Önemli katma değerli teknolojiler arasında değerlendirilen siber güvenlik alanında, Türkiye'nin de güçlü şirketlerinin faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Canan Okutanoğlu şu bilgileri verdi:

"Cerebrum Tech ile yaptığı güçlü ortaklıkla Limatek Sistem de bu şirketlerden biri. Öncelikle, 'Güvenli cihaz, güvenli bağlantı' sloganıyla ülkemizde yerli siber güvenlik çözümleri üretmek için 6 yıl önce çıktığımız bu yolda, Cerebrum Tech ile yaptığımız güçlü ortaklık ile ülke sınırlarını aşıyor ve siber güvenlik çözümlerinde ülkemizden bir dünya markası çıkaracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Verinin altın değerinde olduğu günlerdeyiz, bu değerin her geçen gün hızla artış gösterdiğini görüyoruz. Bu bağlamda siber güvenlik alanında yerli ve milli markalar çıkarabilmek oldukça önemli. Bu amaçla, hem yerli ve milli çözümler geliştiriyoruz, hem de siber güvenlik ekosisteminin gelişmesi çabası içerisindeyiz."
DHA
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