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1 gün evli kaldı, 4 yıldır nafaka ödüyor

Yaklaşık dört yıl önce evlendiği ve 1 gün evli kalıp evini terk eden eşine boşanamadığı halde 4 yıldır her ay 700 lira nafaka ödemeye mahkum edilen adam, yaşadığı haksızlığa dikkat çekmek için Kastamonu'dan İstanbul'a kadar 580 kilometre yol yürüyecek.
 13 Nisan 2021 16:40
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1 gün evli kaldı, 4 yıldır nafaka ödüyor

Kastamonu'nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Mustafa Duman, 6 yıl önce sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi. Kaçarak evlendiği Ayşe ile 1 gün evli kalabilen ve yüzünü sadece nikahta görebilen Mustafa Duman, Ayşe'den bir daha haber alamadı.

DİKKAT ÇEKMEK İÇİN 580 KİLOMETRE YÜRÜMEYE KARAR VERDİ

Ayşe'nin ailesiyle birlikte İstanbul'da döndükten sonra hayatı kararan Duman, boşanma davasının görüldüğü sırada 1 gün evli kaldığı eşine aylık 700 lirada nafaka ödemeye mahkum edildi. Hakkında açılan 7 ayrı dava sonrası icralık olan Duman, yaşadıklarına dikkat çekmek için soğuk ve karlı havaya rağmen Kastamonu'dan İstanbul'a yürümeye karar verdi. Yaklaşık 580 kilometre yol kat etmeyi planlayan Duman, İstanbul'a 1,5 haftada ulaşmayı hedefliyor Yaklaşık 580 kilometrelik bir yol yürüyeceğini belirten Mustafa Duman, "Kastamonu'dan İstanbul'a yürüyerek gidiyorum. 1 günlük resmi nikahlı eşim var ve 4 yıldır boşanamıyorum. Bu yüzden nafakaya bağlandım. Her ay 700 lira nafaka ödüyorum. 15 bin lira nafakadan dolayı para biriktiğini öğrendim. Çalışamadığım içinde ödeyemedim. Avukat arıyor beni, kapına icra göndeririz diyor. Avukat sürekli beni arayıp bana da borcun var devletin bir uygulamasından dolayı diyor. Ben de avukata sizi ben tutmadım. Siz karşı tarafın avukatısınız, ondan almanız lazım ve beni aramanız yanlış, benden kendi hesabına para istiyor.

Sesimi duyurabilmek adına böyle bir yürüyüşe kalkıştım. Borçlardan halen kurtulamadım. Devamlı kapıma icralar geliyor, halende kapıma icralar gelip duruyor. Allah razı olsun, bir vatandaş bana 20 bin lira gönderdi. Kendisine kesinlikle ulaşamıyorum, teşekkür dahi edemedim. Bana gönderdiği 20 bin lira parayı borcum olan üç bankaya ödeyerek kapattım. Geride iki bankaya borcum kaldı. Nafakadan dolayı borcum var. Ne yapacağımı şaşırdım artık, bu yüzden bende mağduriyetimi duyurabilmek adına böyle uzun bir yolculuğuna başladım. Yürüyerek İstanbul'a gidiyorum" dedi. Nafakadan dolayı mağduriyet yaşayanları kendisine katılmaya davet etti Nafakadan dolayı mağduriyet yaşayanları kendisine katılmaya davet eden Duman, "Adalete de seslenmek istiyorum. İnşallah bunu onlarda görecektir, adalet tecelli edecektir inşallah. Tek duam bundan kurtulmak istiyorum. 4 yıldır boşanamıyorum da. Artık boşanmak istiyorum. Benim gibi birçok nafaka mağduru insanların olduğunu düşünüyorum. Onlarında bana desteklerini bekliyorum. Onlarda bana katılmak isterlerse katılabilirler. Kastamonu Valiliğinden yürüyüş için iznimi aldım. Her şey resmi olarak şu anda İstanbul'a kadar yürüyerek gideceğim" diye konuştu.

"4 YILDIR HER AY NAFAKA ÖDÜYORUM"

Sosyal medyadan çok sayıda destek mesajları aldığını anlatan Duman, şöyle konuştu: "Ben, benim gibi nafaka ödeyerek canı yanan bir sürü insanın olduğunu düşünüyorum ve nafaka olayının yasal olarak bir zemine oturtulması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten bu konudan dolayı bir sürü mağdur insanlar var. Ben, 1 gün evli kaldım ve 4 yıldır da nafaka ödüyorum. Ayrıca bana çıkan haberlerden sonra sosyal medya üzerinden ulaşanlar oldu. Hatta bir bayan, 13 yıllık evli olduğunu ve iki tane çocuğunun da olmasına rağmen aylık 300 lira nafaka aldığını söyledi. Ama ben sadece 1 gün evli kalabildim ve benim yanımda da olmamasın rağmen yalan dolanla bizleri kandırarak İstanbul'a geri gittiler ama aylık 700 lira nafaka ödemeye mahkum edildim. Bunun bir çözümünü bekliyorum. Bu yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına kadar gideceğim. Bunun bana yapılan bir haksızlık olduğunu düşünüyorum, 4 yıldır adalet arayışımı sürdürüyorum ama halen mahkemelerim sürüyor. Artık bunlarında sonuçlanmasını bekliyorum."
İhlas Haber Ajansı
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