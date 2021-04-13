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Kayseri'de parkta cinsel taciz iddiasına gözaltı

Kayseri'de, Suriyeli uyruklu S.E. (25), parkta kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
 13 Nisan 2021 16:54
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Kayseri'de parkta cinsel taciz iddiasına gözaltı

Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı'nda meydana gelen olayda S.E., kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu. S.E.'yi görenler, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, Suriye uyruklu S.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.E., polis karakoluna götürüldü.
DHA
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