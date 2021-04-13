3 TL açıklanan pide fiyatına Ramazanın ilk günü zam
Bilecik'te geçtiğimiz gün fiyatı 3 TL'den belirlenen Ramazan pidesinin bugün yani Ramazan'ın ilk günü 4 TL'den satılmaya başlandı.
|13 Nisan 2021 17:09
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Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan ücret tarifesine göre 300 gramı 3 TL olarak satılması gereken Ramazan pidesinin fiyatını beğenmeyen fırıncılar pidenin fiyatını kendileri belirledi. Bugün fırınlara ve marketlere giden vatandaşlar satıcıların pideye 4 TL istemesi üzerine şok oldular.
Kentteki fırıncıların 400 gram pideyi 4 TL'ye satmayı talep ettikleri ve Bilecik TSO'nun da fırıncı esnafından gelen talep doğrultusunda ücret tarifesinde bir gün sonra değişikliğe gidildiği öğrenildi.
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