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Tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişiyi güvenlik görevlisi kurtardı

Samsun'un Canik ilçesinde durakta tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi, güvenlik görevlisi tarafından kalp masajı yapılarak kurtarıldı.
 13 Nisan 2021 17:16
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Tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişiyi güvenlik görevlisi kurtardı

Tramvaya binmek için Balıkçı Barınağı durağına gelen Serkan Kantekin (31), göğsünde ağrı oluşmaya başlayınca buradaki güvenlik görevlisi Eray Parlak'tan yardım istedi.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla duraktaki bankın üzerine yatırılan Kantekin için 112 Acil Servis'ten ambulans istendi.

Bu sırada bulunduğu yerde yığılıp kalması üzerine Parlak, Kantekin'e kalp masajı yaptı.

Daha sonra ambulansla götürüldüğü özel hastanede tedavi altına alınan Kantekin'in kalp krizi geçirdiği, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kantekin'in fenalaşması ve Parlak'ın kalp masajı yaptığı anlar, tramvay durağındaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı
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