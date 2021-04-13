Dünyada nadir yapılan operasyonla hayata tutundu
|13 Nisan 2021 17:28
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53 yaşındaki Yıldırım Sirkeci, yüksek tansiyon şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Sirkeci'nin sağ böbreğinin küçüldüğü ve işlevini yitirdiği tespit edildi.
Çalışan sol böbreği besleyen damarlarda ise tıkanıklık olduğu anlaşıldı. Damarlara defalarca stent takıldı. Ancak kalıcı çözüm bulunamadı ve organ nakli ekibi devreye girdi.
Sol böbreği sağ kasık bölgesine nakledildi
Hastanın sol böbreği dış ortama alınıp hastalıklı bölge temizlendi. Sonrasında 7 saat süren bir operasyonla böbrek, hastanın sağ kasık bölgesine nakledildi.
Yapılan işlem, dünyada ender gerçekleştirilen operasyonlardan biri. Bu sayede hasta uzun yıllar boyunca başka donörlerden organ bağışı beklemek zorunda kalmıyor.
"Bu operasyon olmamış olsaydı, hayatım boyunca diyalize bağlı kalacaktım. İlk önce çok huzursuz oldum, acaba sonum ne olacak diye. Hocalarıma, cerrahlarıma kendimi teslim ettim."
Kendi böbreği ile sağlığına kavuşan Yıldırım Sirkeci, başarılı operasyonla hayata yeniden tutundu.
Uyumsuzluk yaşanmadı
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tuğrul Çakır ise yaptıkları operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"Orijinal yerindeki organı kabul eden vücuttaki savunma mekanizmaları sağ kasık bölgesine taktığımızda da aynı organ olduğu için herhangi bir 'rejeksiyon' dediğimiz reddetme hadisesine girmiyor."
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