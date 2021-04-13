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NASA'nın fotoğraf yarışmasını Van Gölü kazandı

Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafı, en fazla oyu alarak birinci seçildi.
 13 Nisan 2021 17:29
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraf arasından birinci oldu.

NASA tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafı, oyların çoğunu alarak birinci seçildi.

Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika Kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bulunduğu kare, 32 fotoğraf arasından finale kalmıştı.

8 Mart'ta görücüye çıkan ve tamamı astronotlar tarafından çekilen 32 kare arasındaki rekabet "earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesi üzerinden yapılan oylamalarla, bugün ABD yerel saatiyle 12.00'de sona erdi.

NASA Earth isimli web sayfasında bugün birinci seçildiği belirtilen Van Gölü fotoğrafı için finale kalmaya hak kazandığında, "Sodalı gölün bu fotoğrafı, çeyrek finallerde oyların yüzde 94'ünü aldı ve finalde de aynısını yapmaya hazırlanıyor." ifadesine yer verilmişti.

Yarışmaya katılan 32 fotoğraf için 930 binden fazla oy kullanıldığı kaydedildi.

- Yarışma Türkiye'den de ilgiyle takip edilmişti

Doğu Anadolu Bölgesinin en önemli değerlerinden biri olan ve bozulmamış doğasıyla insanları cezbeden Van Gölü'nün, uluslararası bir yarışmada gündeme gelmesi büyük yankı bulmuştu.

Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere, bir çok kamu kuruluşu ve sivil toplum örgütü de destek çağrısı yapmıştı.

Şehrin eko turizmine sağlayacağı katkıyı düşünen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise uzaydan fotoğrafı çeken Astronot Kate Rubins'i, resmi olarak kente davet ettiklerini duyurmuştu.

NASA astronotunun uzaydan çektiği fotoğrafta Erciş Körfezi'ndeki akıntıları çok net bir şekilde görebiliyor. Uzaydan bakıldığında başka hiçbir gölde görmenin mümkün olmadığı bu akıntı izleri sudaki soda miktarının bol olmasından kaynaklanırken, oluşan beyazlık görsel bir şölene dönüşüyor.
Anadolu Ajansı
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