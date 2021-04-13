Emniyetten, KADES'ten sonuç alınamadığı iddiasına yalanlama
|13 Nisan 2021 17:48
|+Aa- Yazdır
EGM'den yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında "Eski sevgilisi hayatını kabusa çevirdi" başlığıyla yer alan haberde, KADES'e başvurulduğu ve sonuç alınamadığı yönünde mesnetsiz iddialara yer verildiği belirtildi.
İstanbul'da meydana gelen olayda Y.S. isimli kadının trafikte seyir halinde iken KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulunduğu, seyir halinde olduğu ve konumu sürekli değiştiği için Y.S'nin telefonla aranarak konumunun teyit edildikten sonra görevli ekiplerin bulunduğu yere intikal ettiği belirtilen açıklamada, "Y.S, kendisini takip ettiğini iddia ettiği eski erkek arkadaşından şikayetçi olmamış, bunun üzerine görevli ekip yanından ayrılmıştır." bilgisi verildi.
Açıklamada, kadınları ve çocukları maruz kaldıkları şiddet, taciz gibi kötü eylemlerden korumak için hayata geçirilen KADES uygulamasının bugüne kadar 2 milyon 53 bin 916 kadın tarafından cep telefonuna indirildiği bildirilirken, uygulama üzerinden gelen her "yardım çağrısı"nın titizlikle değerlendirilerek, 58 bin 374 asıllı ihbara müdahale edildiği vurgulandı.
KADES'in başarısının, müdahaleleri ve kamuoyuna yansımalarıyla ortada olduğu, uygulamayı kullanan kadınların yüzde 90'ının uygulamayı güvenilir bulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hal böyleyken kadınlarımız KADES'e güvenirken, bu tür haberler ile uygulamanın başarısına gölge düşürülmek istenmekte ve kadınlarımız önemli bir önlemden yoksun bırakılmaya çalışılmaktadır. Tüm bu iftira ve karalamalara rağmen güvenlik güçlerimiz, aile içi ve kadına karşı şiddetin son bulmasına yönelik çalışmalarına ve kadınlarımızın yanında olmaya devam edecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Şiddete uğrayan kadınların başvuruları kabul edilmiyor' iddialarına yalanlama
13 Nisan 2021 15:15
|Bu ilçede bir günde 187 ev karantinaya alındı
13 Nisan 2021 14:28
|TÜRSAB ve HURSAD rekabet soruşturmasında savunma yaptı
13 Nisan 2021 13:35
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
13 Nisan 2021 13:21
|Ulaştırma Bakanlığından transit geçiş belgeleriyle ilgili açıklama
13 Nisan 2021 12:53
|Kişilik hakları ihlal edilenler 'unutulma hakkı'nı kullanabilecek
13 Nisan 2021 12:40
|Cenazeye katılan Kovid'li ve temaslı 7 kişi, yol kontrolünde yakalandı
13 Nisan 2021 11:53
|TCDD demir yolu kazalarını 'Tam Saha Emniyet Projesi' ile önleyecek
13 Nisan 2021 11:10
|İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları açıldı
13 Nisan 2021 09:02
|Ramazan ayında kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek?
12 Nisan 2021 23:49