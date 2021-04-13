Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aydın'da, FETÖ'nün yeniden yapılanmasında 1 tutuklama

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
 13 Nisan 2021 17:51
+Aa- Yazdır
Aydın'da, FETÖ'nün yeniden yapılanmasında 1 tutuklama

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kentteki yeniden yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U. tutuklandı, Y.E.Y, H.D, D.Ç, H.K, Ö.D ve M.F.G. adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gara şehidinin silahı PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
13 Nisan 2021 16:27		 Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
13 Nisan 2021 15:50
Teröristlerin saldırı balonu havada patlatıldı
13 Nisan 2021 15:24		 FETÖ sanığı eski kaymakama 15 yıla kadar hapis istendi
13 Nisan 2021 14:43
Yunanistan'ın sınır dışı ettiği FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
13 Nisan 2021 14:42		 Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
13 Nisan 2021 14:03
Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları, yeniden hakim karşısında
13 Nisan 2021 13:59		 Terör örgütünün sakladığı gerçek örgütsel dokümanda çıktı
13 Nisan 2021 13:52
Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiden 2'si FETÖ mensubu çıktı
13 Nisan 2021 13:41		 Kütahya'da bağ evinde saklanan FETÖ hükümlüsü yakalandı
13 Nisan 2021 13:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:56 - Bakan Kurum'dan 'Rakamlarla Kentsel Dönüşüm' paylaşımı17:51 - Aydın'da, FETÖ'nün yeniden yapılanmasında 1 tutuklama17:48 - Emniyetten, KADES'ten sonuç alınamadığı iddiasına yalanlama17:45 - Çeyrek altın günü 739 TL'ye yükselerek kapattı17:33 - Dolar ve avro günü kaç TL'den tamamladı?17:29 - NASA'nın fotoğraf yarışmasını Van Gölü kazandı
17:28 - Dünyada nadir yapılan operasyonla hayata tutundu17:16 - Tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişiyi güvenlik görevlisi kurtardı17:09 - 3 TL açıklanan pide fiyatına Ramazanın ilk günü zam16:54 - Kayseri'de parkta cinsel taciz iddiasına gözaltı16:40 - 1 gün evli kaldı, 4 yıldır nafaka ödüyor16:39 - Şifreniz ne kadar güvenli? Uzmanından şifre önerileri
16:32 - Evinde yangın çıkan kişi ormanlık alanda tabancayla vurulmuş bulundu16:27 - Gara şehidinin silahı PKK'lı teröristin üzerinde bulundu16:19 - Okul bahçesinde tavuk kümesi16:09 - Bakan Akar: Rusya-Ukrayna gerginliğinin bir an önce bitmesinden yanayız16:05 - KDK, Satranç Federasyonu ile online turnuva düzenleyecek
15:57 - Kılıçdaroğlu: Amirallerin imzaladığı bildiriyi değiştirenleri bulun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı: Namusuma söz söyletmem
Kabine toplandı: Gündem Ramazan tedbirleri
Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var
Adalet Bakanı'ndan doktoru gözaltına alan savcı hakkında inceleme izni
Bakan Koca: Uğur hoca söz verdi
Tencerelere kapak bulunamıyor! Zarar 200 milyon dolar
Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?
Tam kapanmaya karşı esnaf ne istiyor?
Mutant virüsle birlikte çocuklarda Kovid belirtileri görülmeye başladı
Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ev kazaları 3
zeytinyağı 3
pertevniyal 1
ergenle karantina 1
sinoptik 1
göynümek 2
sadece yaşı büyük olduğu için saygı bekleyen insan 4
yazın yağar kar başıma 3
tilt olmak 1
Mondrogon ateşkes anlaşması 1
SON İLANLAR
Miami Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
44. Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam