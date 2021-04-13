Aydın'da, FETÖ'nün yeniden yapılanmasında 1 tutuklama
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
|13 Nisan 2021 17:51
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kentteki yeniden yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U. tutuklandı, Y.E.Y, H.D, D.Ç, H.K, Ö.D ve M.F.G. adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
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