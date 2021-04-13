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1991'deki TBMM lojmanındaki cinayet davasında beraat kararı çıktı

TBMM lojmanlarında 1991 yılında, eski Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün öldürülmesine ilişkin davada sanık olarak yargılanan Abdullah Gökalp için beraat kararı çıktı.
 13 Nisan 2021 18:22
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1991'deki TBMM lojmanındaki cinayet davasında beraat kararı çıktı

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki Erol Güngör ve avukatları katıldı. Sanık olarak yargılanan Gökalp hakkında 'tasarlayarak ve kasten öldürme' suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. Başka bir suçtan Bursa Cezaevinde bulunan ve duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Gökalp için mahkeme inandırıcı delil bulunmadığından beraat kararı verdi.

24 Haziran 1991 gecesi Çankaya'daki TBMM lojmanlarında Mustafa Güngör'ün öldürülmesine ilişkin hazırlanan resmi belgelerde, "1991 yılının Kurban Bayramının birinci gününün gecesinde, lojmanların bulunduğu sitenin etrafı tel örgülü duvarla çevirili, 24 saat polis kontrolünde olan ve sadece iki adet giriş kapısı bulunmaktadır. Lojmanlarda oturan Bakanlar ve Milletvekillerinin evleri 24 saat korunmaktadır" ifadeleri yer almıştı. Oğlunun katilinin hala bulunamadığı, duruşmaların hepsine de katılan Güngör, mücadelesini sürdüreceğini belirtmişti.
İhlas Haber Ajansı
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