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Erdoğan: Gençlik Bakanlığı bu yıl 8 bin 212 kişiyi istihdam edecek

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yıl 8 bin 212 kişiyi istihdam edecek " dedi.
 13 Nisan 2021 18:46
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Erdoğan: Gençlik Bakanlığı bu yıl 8 bin 212 kişiyi istihdam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın detaylarını açıkladı

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "..." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında vaka sayılarında her gün rekor kırılması, ek önlemleri gündeme getirmişti.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar:

- Kamudaki sınırlı istihdam yerine özel sektörde çalışmak isteyen gençlere destek vermeye devam edeceğiz.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yıl 8 bin 212 kişiyi istihdam edecek

Memurlar.Net
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