Erdoğan: Gençlik Bakanlığı bu yıl 8 bin 212 kişiyi istihdam edecek
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yıl 8 bin 212 kişiyi istihdam edecek " dedi.
|13 Nisan 2021 18:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın detaylarını açıkladı
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "..." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren Kabine toplantısı sonrasında
açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında vaka sayılarında her gün rekor
kırılması, ek önlemleri gündeme getirmişti.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar:
- Kamudaki sınırlı istihdam yerine özel sektörde çalışmak isteyen gençlere destek vermeye devam edeceğiz.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yıl 8 bin 212 kişiyi istihdam edecek
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