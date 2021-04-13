Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi kapanmanın detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında vaka sayılarında her gün rekor kırılması, ek önlemleri gündeme getirmişti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar:

- Kamudaki sınırlı istihdam yerine özel sektörde çalışmak isteyen gençlere destek vermeye devam edeceğiz.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yıl 8 bin 212 kişiyi istihdam edecek

- Vaka sayısı arttığı için tedbirleri sıkılaştırmamız gerekiyor. Aksi halde salgının önümüze getirdiği fırsatları değerlendiremeyebiliriz.

1- Ramazan ayının ilk iki haftasında biraz daha sıkılaştırmaya gidiyoruz. Kısmi kapanmaya geçiyoruz. Bu iki haftalık dönemde iyileşmez olmazsa daha sert tedbirler almamız gerekecek.

2- Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.

3- Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

4)- 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir

5)- 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.

6- Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

7- Okul öncesi ile 8 ve 12 sınıflar haricinde diğer sınıflar uzaktan eğitime geçecek.

8- Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

9- Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.

10- Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.

11- Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.

12- Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

13- (Kısmi kapanma) Uygulama, yarın akşam saati itibarıyla başlayacaktır.