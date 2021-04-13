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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi kapanmanın detaylarını açıkladı

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayının ilk iki haftasında biraz daha sıkılaştırmaya gidiyoruz. Kısmi kapanmaya geçiyoruz. Bu iki haftalık dönemde iyileşmez olmazsa daha sert tedbirler almamız gerekecek." dedi.
 13 Nisan 2021 18:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında vaka sayılarında her gün rekor kırılması, ek önlemleri gündeme getirmişti.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar:

- Kamudaki sınırlı istihdam yerine özel sektörde çalışmak isteyen gençlere destek vermeye devam edeceğiz.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yıl 8 bin 212 kişiyi istihdam edecek

- Vaka sayısı arttığı için tedbirleri sıkılaştırmamız gerekiyor. Aksi halde salgının önümüze getirdiği fırsatları değerlendiremeyebiliriz.

1- Ramazan ayının ilk iki haftasında biraz daha sıkılaştırmaya gidiyoruz. Kısmi kapanmaya geçiyoruz. Bu iki haftalık dönemde iyileşmez olmazsa daha sert tedbirler almamız gerekecek.

2- Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.

3- Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

4)- 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir

5)- 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.

6- Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

7- Okul öncesi ile 8 ve 12 sınıflar haricinde diğer sınıflar uzaktan eğitime geçecek.

8- Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

9- Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.

10- Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.

11- Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.

12- Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

13- (Kısmi kapanma) Uygulama, yarın akşam saati itibarıyla başlayacaktır.
Memurlar.Net
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