Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi kapanmanın detaylarını açıkladı
|13 Nisan 2021 18:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren Kabine toplantısı sonrasında
açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında vaka sayılarında her gün rekor
kırılması, ek önlemleri gündeme getirmişti.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar:
- Kamudaki sınırlı istihdam yerine özel sektörde çalışmak isteyen gençlere destek vermeye devam edeceğiz.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yıl 8 bin 212 kişiyi istihdam edecek
- Vaka sayısı arttığı için tedbirleri sıkılaştırmamız gerekiyor. Aksi halde salgının önümüze getirdiği fırsatları değerlendiremeyebiliriz.
1- Ramazan ayının ilk iki haftasında biraz daha sıkılaştırmaya gidiyoruz. Kısmi kapanmaya geçiyoruz. Bu iki haftalık dönemde iyileşmez olmazsa daha sert tedbirler almamız gerekecek.
2- Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.
3- Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.
4)- 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir
5)- 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.
6- Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
7- Okul öncesi ile 8 ve 12 sınıflar haricinde diğer sınıflar uzaktan eğitime geçecek.
8- Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.
9- Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.
10- Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.
11- Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.
12- Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.
13- (Kısmi kapanma) Uygulama, yarın akşam saati itibarıyla başlayacaktır.
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