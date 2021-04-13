Vaka sayısı 60 bine yaklaştı
Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti.
|13 Nisan 2021 19:37
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 13 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 2.951 olarak açıklandı.
Test sayısı 42 milyon 199 bin 485'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760, vefat sayısı 34 bin 455, ağır hasta sayısı 2 bin 951 oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çinli yetkiliden aşı itirafı: Etkisi düşük, karıştırmayı düşünüyoruz
11 Nisan 2021 20:48
|Vaka sayısı 50 bine geriledi
11 Nisan 2021 19:24
|Moderna, BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor
10 Nisan 2021 18:05
|AİHM'den aşı karşıtlarına kötü haber
08 Nisan 2021 21:10
|Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski çok düşük
08 Nisan 2021 20:45
|Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor! 55 bine yaklaştı
07 Nisan 2021 21:32
|Vaka sayısı 50 bine dayandı
06 Nisan 2021 20:06
|Vaka sayıları açıklandı: 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı
05 Nisan 2021 18:59
|Günlük vaka sayısı 40 bine yaklaştı
31 Mart 2021 20:26
|Johnson & Johnson, Avrupa'ya aşı sevkiyatına başlayacak
29 Mart 2021 21:49