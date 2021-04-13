Turizm çalışanlarına yönelik aşılama çalışmaları sürüyor
Antalya'da turizm çalışanlarına yönelik aşılama çalışmalarına devam ediliyor.
|13 Nisan 2021 19:18
|+Aa- Yazdır
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, turizm sektör çalışanlarının aşılamada öncelik grubunda yer almasının çok doğru bir karar olduğunu söyledi.
Aşılama çalışmalarının dört gündür devam ettiğini belirten Kavaloğlu, turizm sektörü çalışanlarının aşılanabilmesi için çalıştıkları tesislerin sezonda açık olması ve Güvenli Turizm Sertifikası almış olmasının şartı olduğunu ifade etti.
Aşılamanın hızlanarak devam edeceğini vurgulayan Kavaloğlu, "Bu ayın sonuna kadar turizm sektörünün büyük bir kısmı aşılanmış olacak." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tam kapanmaya karşı esnaf ne istiyor?
13 Nisan 2021 15:20
|Memur-Sen, TCDD'nin statüsünün değiştirilmesi iddialarını değerlendirdi
13 Nisan 2021 10:57
|Öğretmenlerden 'Ölüyoruz' eylemi
13 Nisan 2021 08:16
|Kızılay'da hedeflenen bağış tutarının yüzde 171 üzerine çıkıldı
12 Nisan 2021 12:50
|Ankara'da fırınlarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz pide dağıtılacak
11 Nisan 2021 13:20
|TOBB, oda ve borsalara kayıt işlemlerinde imza sirküleri şartını kaldırdı
10 Nisan 2021 10:39
|Mart ayında 16 şiddet olayında 24 sağlıkçı saldırıya uğradı
08 Nisan 2021 13:43
|Başkentteki STK'lardan darbe imalı bildiriye tepki
07 Nisan 2021 16:17
|Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
07 Nisan 2021 13:05
|TES-İŞ: BEDA Enerji 'nin uzlaşmaz tutumu nedeniyle TİS sonuçlanmadı
07 Nisan 2021 09:59