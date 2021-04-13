Meclis'te rahatsızlanan HDP'li Bülbül, hastaneye kaldırıldı
TBMM'de, muhalefet kulisinde otururken, rahatsızlanan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
|13 Nisan 2021 19:52
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HDP Antalya Milletvekili Bülbül, TBMM'de muhalefet kulisinde oturduğu sırada rahatsızlandı. Bülbül'e ilk müdahaleyi, doktor olan CHP'li milletvekilleri Candan Yüceer ile Murat Emir yaptı. HDP'li Bülbül, daha sonra milletvekilleri tarafından özel hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Kemal Bülbül'ün sıvı kaybı nedeniyle halsiz düşerek, fenalaştığı öğrenildi.
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