4 rüzgar türbini, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi
|13 Nisan 2021 20:05
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Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi planlarının iptali istemiyle Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın sonuçlandığı ve planların iptaline karar verildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "İlçemiz Yalıkavak Mahallesinde 2012 yılında verilmiş olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun lisansı ile faaliyet gösteren Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi'ne ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptali istemiyle Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlanmış ve 2019/1440 Esas, 2020/1196 Karar numarasıyla planların iptaline karar verilmiştir. Yine Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi kapsamında yapı ruhsatı bulunmayan, iki adedi İlçemiz Karakaya Mahallesi tapulama sınırında, iki adedi İlçemiz Geriş Mahallesi tapulama sınırında yer alan toplam 4 rüzgar türbini, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Emsal Danıştay Kararları'na göre yapı ruhsatına tabi olması sebebiyle ruhsatsız, kaçak yapı konumundadır. Bu sebeplerle, hukuki süreci tamamlanmış olan Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi ile ilgili olarak yapı ruhsatı bulunmayan 4 adet rüzgar türbini Belediyemiz ekiplerince 12 Nisan 2021 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre mühürlenmiştir" denildi. Ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem sürecinin devam ettiği bildirildi.
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