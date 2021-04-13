MEB, uzaktan eğitime geçişle ilgili alınan kararları açıkladı
|13 Nisan 2021 20:11
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden, uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararların alındığı hatırlatıldı.
Bu çerçevede ilkokullarda, ortaokullarda (8. sınıflar hariç) ve liselerde (12. sınıflar hariç) tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır."
BASIN AÇIKLAMASIMEB (@tcmeb) April 13, 2021
Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır. pic.twitter.com/deMsupuVLX
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