Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, uzaktan eğitime geçişle ilgili alınan kararları açıkladı

İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi.
 13 Nisan 2021 20:11
+Aa- Yazdır
MEB, uzaktan eğitime geçişle ilgili alınan kararları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden, uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararların alındığı hatırlatıldı.

Bu çerçevede ilkokullarda, ortaokullarda (8. sınıflar hariç) ve liselerde (12. sınıflar hariç) tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Nurettin Canikli'den, '128 milyar dolar' iddialarına yanıt
13 Nisan 2021 20:25		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar yaptı
13 Nisan 2021 20:19
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'ye geliyor
13 Nisan 2021 19:53		 Meclis'te rahatsızlanan HDP'li Bülbül, hastaneye kaldırıldı
13 Nisan 2021 19:52
Vaka sayısı 60 bine yaklaştı
13 Nisan 2021 19:37		 İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita güncellendi
13 Nisan 2021 19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi kapanmanın detaylarını açıkladı
13 Nisan 2021 18:52		 Erdoğan: İlkokullarda yeniden uzaktan eğitime geçilecek
13 Nisan 2021 18:46
Kritik toplantıya Türkiye ev sahipliği yapacak
13 Nisan 2021 18:10		 Bakan Akar: Rusya-Ukrayna gerginliğinin bir an önce bitmesinden yanayız
13 Nisan 2021 16:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:06 - Johnson and Johnson, aşının dağıtımını erteledi20:46 - ABD, Afganistan'daki tüm askerini çekiyor20:45 - Kayseri'de 1'i cezaevi müdürü, 13 kişi tutuklandı20:34 - Baykar Akıncı PT-3, iki testi daha başarıyla tamamladı20:31 - Fıkra gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor20:25 - Nurettin Canikli'den, '128 milyar dolar' iddialarına yanıt
20:22 - Şarkıcı Petek Dinçöz 22 bin 550 lira tazminat ödeyecek20:19 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar yaptı20:11 - MEB, uzaktan eğitime geçişle ilgili alınan kararları açıkladı20:05 - 4 rüzgar türbini, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi19:58 - Listem hazır diyen Sevda Noyan: Nüktedan olarak söyledim19:55 - Soma davasında savcı mütalaasını açıkladı
19:53 - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'ye geliyor19:52 - Meclis'te rahatsızlanan HDP'li Bülbül, hastaneye kaldırıldı19:41 - Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı19:37 - Vaka sayısı 60 bine yaklaştı19:18 - Turizm çalışanlarına yönelik aşılama çalışmaları sürüyor
19:17 - TMO, Niğdeli üreticilerden 4 bin 500 tona yakın patates aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi kapanmanın detaylarını açıkladı
Erdoğan: İlkokullarda yeniden uzaktan eğitime geçilecek
Acun Ilıcalı: Namusuma söz söyletmem
Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var
Adalet Bakanı'ndan doktoru gözaltına alan savcı hakkında inceleme izni
Tencerelere kapak bulunamıyor! Zarar 200 milyon dolar
Bakan Koca: Uğur hoca söz verdi
İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita güncellendi
Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?
Tam kapanmaya karşı esnaf ne istiyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazın yağar kar başıma 3
terazi yükselen kova 1
2021 ramazan ilk dayak piyangosu 3
akromegali 2
kafayı çizmek 4
Maça Yarım saat kala,Adam eksik diye halı sahaya çağrılmak 1
unutulma hakkı 3
ergenle karantina 1
konserine gidilemediği için kahrolunan sanatçılar 5
Ev kazaları 3
SON İLANLAR
Miami Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
44. Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam