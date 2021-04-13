Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi
|13 Nisan 2021 20:19
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