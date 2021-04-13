Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şarkıcı Petek Dinçöz 22 bin 550 lira tazminat ödeyecek

Avukat Fırat Yaşar'ın, 2017 yılında avukatlık vekalet ücretini ödemedikleri iddiasıyla şarkıcı Petek Dinçöz ile avukatı Şevket Küçükaslan hakkında açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, Petek Dinçöz ile avukatının 22 bin 550 lira tazminat ödemesine hükmetti.
 13 Nisan 2021 20:22
+Aa- Yazdır
Şarkıcı Petek Dinçöz 22 bin 550 lira tazminat ödeyecek

2017 yılında açılan davanın dilekçesinde, Petek Dinçöz ile Şevket Küçükaslan'ın aralarında anlaşarak, kendisine ödenmesi gereken avukatlık ücretini ödemedikleri ileri sürülmüştü.

İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Fırat Avşar'ın avukatı davanın kabul edilmesini isteyerek, "Yargıtay içtihatlarına göre avukatların dahil olmadığı sulh protokolü bağlayıcı değildir" dedi.

"KENDİ ARALARINDAKİ İÇ İLİŞKİ BİZİ BAĞLAMAZ"

Petek Dinçöz'ün avukatı ise "Olay Fırat Avşar ile Şevket Küçükaslan arasındadır, bizimle bir ilgisi yoktur. Müvekkilim Petek Dinçöz, alacağını tahsil etme imkanı bulamadığından Şevket Küçükaslan ile sulh yapmak zorunda kalmıştır. Fırat Avşar'ın bu durumdan haberinin olmaması düşünülemez. Kendi aralarındaki iç ilişki bizi bağlamaz. Davanın reddini talep ederiz" dedi.

Davalı Şevket Küçükaslan'ın avukatı da davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme davanın kısmen kabulüne karar vererek Petek Dinçöz ve Şevket Küçükaslan'ın, Fırat Avşar'a 22 bin 550 lira tazminat ödemesine hükmetti.

"BİLGİM DIŞINDA ANLAŞIP ÜCRETİMİ ÖDEMEDİLER"

Duruşma sonrası yazılı açıklama yapan Fırat Avşar, "Petek Dinçöz Kodaloğlu daha öncesinde sunuculuğunu yaptığı 'Arım Balım Peteğim' programından kaynaklı alacağının tahsili için dava açmış ve avukat Şevket Küçükaslan'ı vekil olarak tayin etmiştir. Şevket Küçükaslan davayı kazanmış ve davada mahkeme Petek Dinçöz'e yaklaşık 20 milyon civarında verilmesine hükmetmiştir. Davanın bitmesi üzerine avukat Şevket Küçükaslan, Petek Dinçöz Kodaloğlu'ndan avukatlık ücretini alamamış, vekalet ücretinin tahsili için benimle görüşmüştür. Şevket Küçükaslan'ın avukatlığını yaparak Petek Dinçöz Kodaloğlu'na dava açmıştık. Sonra Petek Dinçöz Kodaloğlu ile Şevket Küçükaslan hak etmiş bulunduğum avukatlık ücretimi ödememek için bilgim dahilinde olmadan anlaşmışlardır. Her iki tarafın bilgim dışında anlaşması nedeniyle avukatlık ücretimin ödenmesi için gerek Petek Dinçöz Kodaloğlu ve avukat Şevket Küçükaslan dava açtım" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kanser hastası SGK'ye açtığı ilaç davasını kazandı
10 Nisan 2021 22:35		 Konkordato sürecindeki Pamukkale Turizm için iyi haber
28 Mart 2021 13:42
1300 kişi dolandırılmıştı! 'Sütbank' davasında 2 kişiye beraat
25 Mart 2021 20:58		 AVM'ye gitti, hayatının şokunu yaşadı! Emsal karar
25 Mart 2021 19:06
Hayko Cepkin 3 yıl süren tazminat davasını kazandı
20 Mart 2021 15:19		 AİHM'nin bile çözemediği davayı arabulucu çözdü
20 Mart 2021 07:55
Algida, Maraş dondurması davasını kaybetti
18 Mart 2021 22:58		 Adliyede sapık katip skandalı!
16 Mart 2021 20:30
Demirtaş, 'reddihakkim' talebinde bulundu
16 Mart 2021 19:44		 Doğu Perinçek'e hakaret eden Ahmet Nesin'e para cezası
16 Mart 2021 19:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:06 - Johnson and Johnson, aşının dağıtımını erteledi20:46 - ABD, Afganistan'daki tüm askerini çekiyor20:45 - Kayseri'de 1'i cezaevi müdürü, 13 kişi tutuklandı20:34 - Baykar Akıncı PT-3, iki testi daha başarıyla tamamladı20:31 - Fıkra gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor20:25 - Nurettin Canikli'den, '128 milyar dolar' iddialarına yanıt
20:22 - Şarkıcı Petek Dinçöz 22 bin 550 lira tazminat ödeyecek20:19 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar yaptı20:11 - MEB, uzaktan eğitime geçişle ilgili alınan kararları açıkladı20:05 - 4 rüzgar türbini, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi19:58 - Listem hazır diyen Sevda Noyan: Nüktedan olarak söyledim19:55 - Soma davasında savcı mütalaasını açıkladı
19:53 - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'ye geliyor19:52 - Meclis'te rahatsızlanan HDP'li Bülbül, hastaneye kaldırıldı19:41 - Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı19:37 - Vaka sayısı 60 bine yaklaştı19:18 - Turizm çalışanlarına yönelik aşılama çalışmaları sürüyor
19:17 - TMO, Niğdeli üreticilerden 4 bin 500 tona yakın patates aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi kapanmanın detaylarını açıkladı
Erdoğan: İlkokullarda yeniden uzaktan eğitime geçilecek
Acun Ilıcalı: Namusuma söz söyletmem
Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var
Adalet Bakanı'ndan doktoru gözaltına alan savcı hakkında inceleme izni
Tencerelere kapak bulunamıyor! Zarar 200 milyon dolar
Bakan Koca: Uğur hoca söz verdi
İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita güncellendi
Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?
Tam kapanmaya karşı esnaf ne istiyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fertiği çekmek 1
kombi 2
ayrılmaz üçlü 5
dakikada yüz kelime konuşmak 4
5s 3
kan vermek 3
bamya 2
sevil atasoy 2
ilk göz ağrısı 3
boomer 2
SON İLANLAR
Miami Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
44. Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam