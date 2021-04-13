Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fıkra gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor

Türkiye'de eşi ve benzeri bulunmayan, Karadeniz fıkrası gibi olan mahallede bir adımla iftar saati değişiyor.
 13 Nisan 2021 20:31
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe Mahallelerinde oturanlar, kapı komşusu olmasına rağmen iftarlarını ikişer dakika farkla açıyor. Bir adımla il değiştiren mahalleliler, bölgede 2 cami olduğundan dolayı kimi zaman ezan seslerinin karışsa da, bu duruma artık alıştıklarını belirtiyor. Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor. Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor. Durum böyle olunca her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi 2 dakika arayla yükseliyor. Karşı komşularını aramak istediklerinde şehirlerarası kodu girmek zorunda kalan mahalleliler, iftarlarını da ikişer dakika farkla açıyor. Bölgede bulunan 2 caminin arası yaklaşık 100 metre olsa da, Ordu tarafında ikamet edenler, Samsun bölgesinde yaşayanlara göre 2 dakika daha erken iftarlarını açarken mahalleliler, bu duruma artık alıştıklarını, kendileri için zor olmadığını ifade ediyor.

"2 dakika ezan farkı var"

Samsun tarafında bakkal esnafı olan Turan Kışla, mahallede bulunan yolun, her iki tarafın sınırı olduğunu söyledi. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir bölgede yaşadıklarını ifade eden Kışla, "Buranın bir tarafı Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi, diğer taraf ise Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi. Burada iftarlarda 2 dakika ezan farkı oluyor. Bir taraf erken iftar açıyor, diğer taraf 2 dakika sonra açıyor. Ancak komşuluk ilişkilerimizde herhangi bir sorun yok ama pandemi nedeniyle artık misafirliklere gitmiyoruz" dedi.

Ali Rıza Ocak isimli vatandaş ise, "Bizim için fark etmiyor. Her iki taraf da komşumuz. Ben şu anda ölçüme göre Samsun'dayım. Bir adım atarak Ordu'ya geçiyorum" şeklinde konuştu.

"İller arası seyahat yasağından etkilenmiyoruz"

Korkmaz Kışla isimli olan ve aslen Ordu tarafında oturan vatandaş da Samsun bölgesinde bulunan akrabasının bakkalından alışveriş yaptığını belirterek, "Bu iki mahallenin özelliği, yolun sınır olması. Yolun sol tarafı Ordu, diğer tarafı da Samsun. Benim dayım bakkal işletiyor, ben Samsun sınırına ekmek almaya geldim ama burada ayrımcılık yok, kardeş bir şekilde geçiniyoruz. Herke şaşırıyor ve il yasaklarında biz burada yasaktan etkilenmiyoruz" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünyada nadir yapılan operasyonla hayata tutundu
13 Nisan 2021 17:28		 Tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişiyi güvenlik görevlisi kurtardı
13 Nisan 2021 17:16
3 TL açıklanan pide fiyatına Ramazanın ilk günü zam
13 Nisan 2021 17:09		 Karantinaya uymadı, 'Eşim COVID çıktı ama yaklaşmadık' dedi
13 Nisan 2021 15:06
Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'i aştığı ilde 'ev ziyareti' uyarısı
13 Nisan 2021 14:45		 Validen 'sofralarımıza koronavirüsü davet etmeyelim' uyarısı
12 Nisan 2021 18:12
Kaymakamdan korkutan 'vaka' açıklaması: Ne yazık ki durduramıyoruz
12 Nisan 2021 17:48		 Evinde ölü bulunan kadının korona virüs testi pozitif çıktı
12 Nisan 2021 16:41
Ev ziyaretinde bulunan 10 kişiye 12 bin lira para cezası
12 Nisan 2021 16:22		 Vali uyardı: 50-60 olan yeni vaka sayısı son bir haftada 210'a çıktı
12 Nisan 2021 16:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:06 - Johnson and Johnson, aşının dağıtımını erteledi20:46 - ABD, Afganistan'daki tüm askerini çekiyor20:45 - Kayseri'de 1'i cezaevi müdürü, 13 kişi tutuklandı20:34 - Baykar Akıncı PT-3, iki testi daha başarıyla tamamladı20:31 - Fıkra gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor20:25 - Nurettin Canikli'den, '128 milyar dolar' iddialarına yanıt
20:22 - Şarkıcı Petek Dinçöz 22 bin 550 lira tazminat ödeyecek20:19 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar yaptı20:11 - MEB, uzaktan eğitime geçişle ilgili alınan kararları açıkladı20:05 - 4 rüzgar türbini, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi19:58 - Listem hazır diyen Sevda Noyan: Nüktedan olarak söyledim19:55 - Soma davasında savcı mütalaasını açıkladı
19:53 - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'ye geliyor19:52 - Meclis'te rahatsızlanan HDP'li Bülbül, hastaneye kaldırıldı19:41 - Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı19:37 - Vaka sayısı 60 bine yaklaştı19:18 - Turizm çalışanlarına yönelik aşılama çalışmaları sürüyor
19:17 - TMO, Niğdeli üreticilerden 4 bin 500 tona yakın patates aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi kapanmanın detaylarını açıkladı
Erdoğan: İlkokullarda yeniden uzaktan eğitime geçilecek
Acun Ilıcalı: Namusuma söz söyletmem
Hande Fırat'ın yüzünde deterjan patladı! İki gözünde hasar var
Adalet Bakanı'ndan doktoru gözaltına alan savcı hakkında inceleme izni
Tencerelere kapak bulunamıyor! Zarar 200 milyon dolar
Bakan Koca: Uğur hoca söz verdi
İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita güncellendi
Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?
Tam kapanmaya karşı esnaf ne istiyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vakaların artışının sebebi hepimiziz 84 milyon 3
iftarı sözlükle beklemek 1
evde yalnızken yapılanlar 3
ömrümü yedin 1
sevil atasoy 2
hoşgeldin ya şehr-i ramazan 2
5s 3
Niyet etmek 3
kafayı çizmek 4
taban fiyat 2
SON İLANLAR
Miami Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
44. Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam