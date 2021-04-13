Baykar Akıncı PT-3, iki testi daha başarıyla tamamladı
Baykar Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.
|13 Nisan 2021 20:34
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