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Baykar Akıncı PT-3, iki testi daha başarıyla tamamladı

Baykar Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.
 13 Nisan 2021 20:34
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Baykar Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.

Anadolu Ajansı
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