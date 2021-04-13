ABD, Afganistan'daki tüm askerini çekiyor
|13 Nisan 2021 20:46
|+Aa- Yazdır
ABD yönetiminin, Afganistan'daki tüm askerlerini 11 Eylül'den önce çekmeyi planladığı bilgisi teyit edildi.
ABD yönetiminden isminin verilmesini istemeyen üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıkı bir inceleme sürecinden sonra Başkan (Joe) Biden, ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin çekilmesine ve nihayet ABD'nin Afganistan'daki savaşının bitirilmesine karar verdi. 1 Mayıs'tan önce düzenli bir şekilde çekilme sürecini başlatacağız ve 11 Eylül'ün yıl dönümünden önce ABD'nin ülkedeki tüm askerlerini çekmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yetkili, ABD Başkanı Biden'ın, bu kararını yarın açıklayacağını kaydetti.
20 yıllık savaşın bitirilmesinin, ABD menfaatlerine uygun olduğunu belirten yetkili, Beyaz Saray'ın bu kararının, Kongre'ye, kabine üyelerine, Afgan hükümetine, NATO müttefiklerine, eski ABD'li yetkililere ve Afganistan'a yardımda bulunan diğer ülkelere tebliğ edildiğini söyledi.
Yetkili, çekilmenin NATO ile koordineli yapılacağını vurguladı.
NATO üyelerinin, askerlerini benzer bir süreç içerisinde çekeceğine işaret eden yetkili, "Taliban'a da, düzene ve güvenli çekilme sırasında ABD kuvvetlerine yönelik herhangi bir saldırının güçlü bir yanıtla karşılanacağını söyledik." dedi.
Yetkili, bu çekilme sürecinin daha önce olduğu gibi "şartlara bağlı" bir durum şeklinde olmadığının altını çizerken, şartlara yönelik yapılan incelemede çekilme tarihinin kesin olduğunu ve 11 Eylül'ün yıl dönümünden önce tüm ABD askerlerinin çekileceğini söyledi.
Afganistan'da herhangi bir ABD askeri gücünün kalıp kalmayacağına yönelik bir soruya ise yetkili, sadece ülkedeki diplomatik tesisleri korumak için gerekli bir güvenlik gücünün kalacağını söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Johnson and Johnson, aşının dağıtımını erteledi
13 Nisan 2021 21:06
|Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı
13 Nisan 2021 19:41
|NASA'nın fotoğraf yarışmasını Van Gölü kazandı
13 Nisan 2021 17:29
|19 yıl önce soyulan caminin çinileri, Londra'da müzayededen çıktı
13 Nisan 2021 14:53
|AİHM'den, Demirtaş'ın başvurusuna 'kabul edilemez' kararı
13 Nisan 2021 14:36
|Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı: Bulana 11 bin TL'lik ödül
13 Nisan 2021 12:57
|AİHM'den Ahmet Altan için hak ihlali kararı
13 Nisan 2021 12:47
|Senegal'e giden Türk hayırseverler, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödedi
13 Nisan 2021 12:33
|İllegal faaliyetlerini perdelemek isteyen FETÖ, tüm lobi araçlarını kullanıyor
13 Nisan 2021 12:26
|Almanya Başbakanı Merkel'den Türkçe Ramazan mesajı
12 Nisan 2021 23:07