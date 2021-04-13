Johnson and Johnson, aşının dağıtımını erteledi
|13 Nisan 2021 21:06
|+Aa- Yazdır
Firmadan yapılan açıklamada, "Önceden önlem alarak Kovid-19 aşımızın Avrupa'da yaygınlaşmasını erteleme kararı aldık." ifadesi paylaşıldı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bugün yaptığı çağrıda, aşılamadan 6 ila 13 gün sonra 6 kadında meydana gelen olağandışı pıhtılaşma nedeniyle Johnson and Johnson aşısının ülkede kullanımına ara verilmesini istemişti.
Açıklamada, federal yetkililerin aşının dağıtımı ve uygulamasını askıya alacağı ifade edilirken, CDC Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi'nin, raporları tartışmak için yarın toplanacağı kaydedilmişti.
Avrupalı düzenleyiciler 11 Mart'ta Johnson and Johnson'ın ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımını onaylamış ve bu yıl için Avrupa Birliği (AB) 200 milyon, İngiltere de 30 milyon doz aşı siparişi vermişti.
Öte yandan, mart ayında İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan da Avrupa ülkelerinde yaygın olarak uygulanan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını, bazı hastalarda kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle geçici olarak durdurmuştu.
Aynı teknoloji ile üretilen Johnson & Johnson ve AstraZeneca aşıları, Kovid-19'un dış yüzeyini kaplayan başak geni vücuda taşımak için adenovirüs adı verilen soğuk bir virüs kullanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD, Afganistan'daki tüm askerini çekiyor
13 Nisan 2021 20:46
|Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı
13 Nisan 2021 19:41
|NASA'nın fotoğraf yarışmasını Van Gölü kazandı
13 Nisan 2021 17:29
|19 yıl önce soyulan caminin çinileri, Londra'da müzayededen çıktı
13 Nisan 2021 14:53
|AİHM'den, Demirtaş'ın başvurusuna 'kabul edilemez' kararı
13 Nisan 2021 14:36
|Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı: Bulana 11 bin TL'lik ödül
13 Nisan 2021 12:57
|AİHM'den Ahmet Altan için hak ihlali kararı
13 Nisan 2021 12:47
|Senegal'e giden Türk hayırseverler, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödedi
13 Nisan 2021 12:33
|İllegal faaliyetlerini perdelemek isteyen FETÖ, tüm lobi araçlarını kullanıyor
13 Nisan 2021 12:26
|Almanya Başbakanı Merkel'den Türkçe Ramazan mesajı
12 Nisan 2021 23:07