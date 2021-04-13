THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama
"Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler"
|13 Nisan 2021 21:31
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Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini bildirdi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."
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