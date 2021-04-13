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Sivas hasta yakınları hastaneyi birbirine kattı: 8 gözaltı

Sivas Numune Hastanesi acil bölümünü birbirine katan 8 hasta yakını gözaltına alındı.
 13 Nisan 2021 22:14
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Sivas hasta yakınları hastaneyi birbirine kattı: 8 gözaltı

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Sivas Numune Hastanesi Acil bölümünde meydana geldi. Hasta yakınları sağlık ve güvenlik çalışanlarına saldırdı. Çıkan arbede de hastanenin acil bölümü adeta savaş alanına döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda 8 hasta yakını gözaltına alınırken haklarında adli işlem başlatıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Ayhan, "Bugün akşam saatlerinde Sivas Numune Hastanesinde tedavisi yapılan hastanın yakınları tarafından, sağlıkçılarımıza ve güvenlikçi personelimize şiddet uygulandığını, acil serviste de maddi zarara sebebiyet verildiğiniz üzülerek öğrendim. Güvenlik güçlerimiz hemen olaya müdahale ederek, 8 kişi olduğu belirlenen failleri gözaltına almıştır. Tasvip etmediğimiz durumlara sebebiyet veren ve sağlıkçılarımıza şiddet uygulayan şahıslar, hakkında adli işlemler de başlatılmış olup, takipçisi olacağımın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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