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Yangın bekçileri, oruçlarını 'itfaiyeci duası'yla açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı merkez istasyonda görevli itfaiyeciler, Ramazanın ilk iftarını vardiya arkadaşlarıyla birlikte 'itfaiyeci duası'nı okuyarak yaptı. İtfaiyeciler, iftar sırasında gelen ev yangını ihbarına da hızla müdahale etti.
 13 Nisan 2021 22:20
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Yangın bekçileri, oruçlarını 'itfaiyeci duası'yla açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı merkez istasyonda görevli itfaiye ekipleri, Ramazanın ilk iftarını dualarla açtı. 'Allahım, tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver. Yangınla mücadelede bilgi, teknik ve tecrübelerimi arttır. Sevgimi, cesaretimi ve inancımı eksiltme. Pirimiz İbrahim Peygamberi yanmaktan koruduğun ilahi emrin sırrına beni de dahil et. Kaderimde ölmek varsa çocuklarımı, eşimi ve yakınlarımı koru Allahım' duasını okuyan itfaiyeciler, ardından iftar yaptı.

Ramazanın ilk gününün heyecanını yaşadıklarını anlatan itfaiye erleri, bu sırada gelen bir ev yangını ihbarıyla teyakkuza geçti. Hızla yemek masasından kalkıp itfaiye araçlarına koşan itfaiyeciler, yangına müdahale edip istasyona döndü.

Yangına müdahale eden ekipte bulunan itfaiyeci Nuran Erol, ilk iftar akşamının hareketli dakikalara sahne olduğunu söyledi. İftar yaptığı sırada gelen anonsla ekip olarak göreve gittiklerini anlatan Erol, "Anons gelir gelmez yerimden fırladım. Orucumu açmıştım. Bir ev yangınıydı. İftar öncesi yaptığımız duayı anbean yaşadık. Hızla yangına müdahale etmemiz gerekliydi. Şimdi geldik yemeğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Betül Erdal, "Ramazanın ilk günü nöbet arkadaşlarımla birlikte iftarımızı yaptık. Bir kadın itfaiye personeli olarak bu ailenin içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün sahurumuzu da burada yapacağız ve görevi diğer nöbet grubuna devredeceğiz" dedi.

Vardiya ekip amiri Selamettin Sağlam, "Biraz önce orucumuzu açarken yangın ihbarı aldık. Küçük çapta bir ihbardı. Görevimizi tamamlayıp geldik. İftarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
DHA
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