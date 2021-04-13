Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TİGEM'in yarış atları 4 yılda 332 milyon TL ikramiye kazandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) yarış atlarının 2016-2020 yıllarında toplam 332 milyon TL ikramiye kazandığını, bu tutarın toplam dağıtılan ikramiyenin yüzde 35,6'sı olduğunu belirtti.
 13 Nisan 2021 23:04
+Aa- Yazdır
TİGEM'in yarış atları 4 yılda 332 milyon TL ikramiye kazandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Bakan Pakdemirli, CHP'li Gürer'in TİGEM'in ana faaliyetleri arasında yer alan safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı çalışmaları kapsamında, 2016 ve 2020 yılları arasında satın alınan at sayısı ve ödenen tutarın yıllara göre dağılımı, TİGEM yetiştirmesi olup, yarış pistlerinde koşan atların kazandığı ikramiyenin tutarı, yarış atı ithal edilip edilmediği ve at ölümlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Pakdemirli, TİGEM yetiştirmesi atların 2016-2020 yıllarında toplam 332 milyon TL ikramiye kazandığını, bu tutarın toplam dağıtılan ikramiyenin yüzde 35,6'sı olduğunu açıkladı. Pakdemirli, "Bakanlığımız TİGEM tarafından 2016-2020 yılları arasında toplam 4 adet aygır 8,47 milyon TL karşılığında satın alınmıştır. TİGEM yetiştirmesi atlar 2016-2020 yılları arasında toplam 332 milyon TL ikramiye kazanmışlardır. Bu tutar toplam dağıtılan ikramiyenin yüzde 35,6'sıdır. TİGEM'de 2016-2020 yıllarında tay satışlarından yıllık ortalama 22,8 milyon TL gelir elde edilmiştir. TİGEM tarafından damızlık amaçlı aygır ve kısrak ithalatı yapılmış; ancak yarış atı amaçlı ithalat yapılmamaktadır" dedi.

Bakan Pakdemirli, at ölümleriyle ilgili soruya ise "TİGEM'de at ölümlerinin nedenleri salgın hastalıklardan olmayıp, at yetiştiriciliğinde sıklıkla karşılaşılan hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Ölüm oranları kabul edilebilir değerlerin altında seyretmektedir" cevabını verdi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pandemide madenden 1.2 milyar lira devlet hakkı çıktı
13 Nisan 2021 23:28		 Türkiye rüzgar yatırımlarında Avrupa'da ilk beşte
13 Nisan 2021 22:50
TMO, Niğdeli üreticilerden 4 bin 500 tona yakın patates aldı
13 Nisan 2021 19:17		 Marmara'nın güney ve batısı ile Ege Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar bekleniyor
13 Nisan 2021 12:38
'Yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk'
13 Nisan 2021 12:34		 Sayıştay uluslararası kuruluşların denetçisi olma yolunda
13 Nisan 2021 11:23
Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
13 Nisan 2021 09:49		 Madenden 750 bin istihdam çıktı
13 Nisan 2021 07:25
Milli Uzay Programıyla uzay ve uydu çalışmaları hızlandı
12 Nisan 2021 22:37		 Ziraat Bankası 1,3 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı
12 Nisan 2021 20:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - 14 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:54 - Emekli amiral Mustafa Özbey orduevinden atıldığını açıkladı23:50 - Acil tıp uzmanı doktor kazada hayatını kaybetti23:42 - Muğla'da 5,1 büyüklüğünde deprem23:34 - 'Kanada'dan ithal edilen herhangi bir SİHA parçası yok'23:32 - İBB MEDYA AŞ'de Genel Müdürlük görevine atama
23:28 - Pandemide madenden 1.2 milyar lira devlet hakkı çıktı23:24 - Cübbeli Ahmet'ten Ayasofya eski imamı Boynukalın yorumu23:17 - Polis memuru, beylik tabancasıyla yaşamına son verdi23:17 - MEB'den 7 konuda açıklama bekleniyor23:05 - Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi23:04 - TİGEM'in yarış atları 4 yılda 332 milyon TL ikramiye kazandı
23:02 - Şarkıcı Gökçe Kırgız Taner'e 251 bin liralık tazminat davası22:50 - Türkiye rüzgar yatırımlarında Avrupa'da ilk beşte22:48 - Petrol zengini Suudi Arabistan ekonomisini 'güneşe' çevirdi22:28 - Futbolcular oruçlarını sahada açtı22:20 - Yangın bekçileri, oruçlarını 'itfaiyeci duası'yla açtı
22:14 - Sivas'ta, sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
14 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fertiği çekmek 1
iftar programları 1
söylenişi güzel sporcu isimleri 6
evde yalnızken yapılanlar 4
zeytinyağı 2
ergenle karantina 1
Ev kazaları 3
Mübarek 11 ay ne çabuk geçti. 1
kore dizisi 1
benzen 1
SON İLANLAR
Miami Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
44. Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam