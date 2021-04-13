Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
|13 Nisan 2021 23:05
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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri H.Y., A.A. ve S.Ç. isimli 3 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde ihbar aldı. Şüphelileri takibe alan ekipler, 3 kişinin 2 farklı otomobilllerle Mudanya'ya geleceğini belirledi. Araçlar, Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kumyaka Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde durduruldu. Otomobillerde yapılan aramalarda, 1 adet üzerinde resim ve figürler bulunan altın işlemeli timsah derisi olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliği taşıyan obje, bir adet 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen el yazması altın işlemeli Tevrat, 2 adet ceylan derisi olduğu değerlendirilen İbranice yazılı kitap, 20 adet farklı çeşitlerde ve boyutlarda renkli taşlar, 2 adet taş üzerine insan figürü işlemeli tablo ve 2 adet ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eser ve malzemeler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler H.Y., A.A. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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