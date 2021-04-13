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Polis memuru, beylik tabancasıyla yaşamına son verdi
Antalya'da bir polis memuru, görev yaptığı emniyet binasının bodrum katında beylik tabancasıyla intihar etti.
|13 Nisan 2021 23:17
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Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bodrum katında meydana geldi. 12 yıllık polis memuru 41 yaşındaki Adem E, indiği bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancasıyla başına ateş etti. Tabanca sesine bodruma inen meslektaşları Adem E'nin cansız bedenini buldu. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Adem E'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adem E.'nin cenazesinin Burdur'da toprağa verileceği öğrenildi.
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