Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis memuru, beylik tabancasıyla yaşamına son verdi

Antalya'da bir polis memuru, görev yaptığı emniyet binasının bodrum katında beylik tabancasıyla intihar etti.
 13 Nisan 2021 23:17
+Aa- Yazdır
Polis memuru, beylik tabancasıyla yaşamına son verdi

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bodrum katında meydana geldi. 12 yıllık polis memuru 41 yaşındaki Adem E, indiği bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancasıyla başına ateş etti. Tabanca sesine bodruma inen meslektaşları Adem E'nin cansız bedenini buldu. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Adem E'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adem E.'nin cenazesinin Burdur'da toprağa verileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Acil tıp uzmanı doktor kazada hayatını kaybetti
13 Nisan 2021 23:50		 Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
13 Nisan 2021 23:05
Sivas'ta, sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı
13 Nisan 2021 22:14		 Cipe silahlı saldırı kamerada: Yaralıları da alıp kaçtılar
13 Nisan 2021 18:39
Kayseri'de parkta cinsel taciz iddiasına gözaltı
13 Nisan 2021 16:54		 Şifreniz ne kadar güvenli? Uzmanından şifre önerileri
13 Nisan 2021 16:39
Evinde yangın çıkan kişi ormanlık alanda tabancayla vurulmuş bulundu
13 Nisan 2021 16:32		 Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi
13 Nisan 2021 14:18
Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu
13 Nisan 2021 14:09		 Doktor aracıyla tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti
13 Nisan 2021 14:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - 14 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:54 - Emekli amiral Mustafa Özbey orduevinden atıldığını açıkladı23:50 - Acil tıp uzmanı doktor kazada hayatını kaybetti23:42 - Muğla'da 5,1 büyüklüğünde deprem23:34 - 'Kanada'dan ithal edilen herhangi bir SİHA parçası yok'23:32 - İBB MEDYA AŞ'de Genel Müdürlük görevine atama
23:28 - Pandemide madenden 1.2 milyar lira devlet hakkı çıktı23:24 - Cübbeli Ahmet'ten Ayasofya eski imamı Boynukalın yorumu23:17 - Polis memuru, beylik tabancasıyla yaşamına son verdi23:17 - MEB'den 7 konuda açıklama bekleniyor23:05 - Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi23:04 - TİGEM'in yarış atları 4 yılda 332 milyon TL ikramiye kazandı
23:02 - Şarkıcı Gökçe Kırgız Taner'e 251 bin liralık tazminat davası22:50 - Türkiye rüzgar yatırımlarında Avrupa'da ilk beşte22:48 - Petrol zengini Suudi Arabistan ekonomisini 'güneşe' çevirdi22:28 - Futbolcular oruçlarını sahada açtı22:20 - Yangın bekçileri, oruçlarını 'itfaiyeci duası'yla açtı
22:14 - Sivas'ta, sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
14 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2022 dünya kupası 1
hamsin 2
Mübarek 11 ay ne çabuk geçti. 1
5s 3
Ev kazaları 3
Maça Yarım saat kala,Adam eksik diye halı sahaya çağrılmak 1
hacivat ile karagöz 1
akromegali 2
kafayı çizmek 4
Niyet etmek 3
SON İLANLAR
Miami Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
44. Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam