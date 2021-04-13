MEB'den 7 konuda açıklama bekleniyor
|13 Nisan 2021 23:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yayımladı. Ancak yapılan açıklama, cevabı merakla beklenen sorulara bir yanıt içermemektedir.
Halen açıklama bekleyen bir çok konu var.
Örneğin;
1- MEB açıklamasında "Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir." denilmektedir. Bu cümleye göre bağımsız anaokulları dışındaki okul öncesi eğitim veren sınıfların uzaktan eğitime geçmesi gerekir. Fakat bir çok yöneticiden farklı sesler gelmektedir.
2- Aynı şekilde Meslek Liselerine bağlı uygulama anaokullarında durum net değildir.
3-Okul öncesi eğitim kurumlarının açık tutulmasının çalışan anne babalara yönelik olduğu açıktır. Bu nedenle çalışan anne babalara yararı olmayan (az saat açık olan) anaokulları da yeniden değerlendirilmeli ve devam durumu covid nedeniyle çalışan ebeveyn durumuna göre belirlenerek tedbirlere katkı sunulması sağlanabilir.
4-Cumhurbaşkanı idari izinliler grubuna 10 yaş altı çocuğu olan kamu çalışanlarını da katmıştır. Öğretmenlerin durumunu MEB açıklamalıdır.
5-Cumhurbaşkanı tarafından idari izinli sayılan personelle ilgili olarak, idarelere takdir ve/veya keyfi uygulama yetkisi verilmemelidir.
6-Yayılma riski daha çok olan, ders saatleri de kısıtlanmayan hayat boyu öğrenmeye yönelik kurslarla ilgili açıklama yapılmalıdır.
7-Açıklamada özel eğitime muhtaç çocuklarımızla ilgili bir ifade bulunmamaktadır.
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