Cübbeli Ahmet'ten Ayasofya eski imamı Boynukalın yorumu

Haber Global televizyon kanalında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü kızının düğünündeki kalabalığa yönelik getirilen eleştirilere şu yanıtı verdi:

"Kız düğününü erkek tarafı yapıyor, ben yapmıyorum. Düğünde erkek tarafı ısrarcı oldu. Ben yapmayın desem yanlış anlaşılırdı. İzinler alınmış. Ben iki maske taktım bir köşeye oturdum. Kızının düğününe gitmemek olur mu? Kadınlara haremlik selamlık yapılmış. Oradaki kadınlar çarşaflı kadınlar bunları gazeteye verdiler. Erkek tarafının bize verdiği bilgi salon 3 bin kişilik ve şu kadar kişiye yer veriliyor. Yemek işi de olmadı. İzinler var dendi bu salonun sorumluluğunda. Ben mecbur gideceğim kızımın düğünü."

Programdan öne çıkan ayrıntılar şöyle:

'Bilerek virüs bulaştırıp birinin ölümüne sebep olan katil hükmündedir'

"Kovid olduğunu bile bile gezip birinin ölümüne sebep olursan katil hükmündedir. Ecel değişmez ama katil olursun.

"Evinde dur denilirken sen camiye gidersen olmaz. Eski senelere göre teravih yoğunluğu zaten son zamanlarda düştü. Diyanet "evde kılınsın" dedi. Bu uygun elbette. "Teravihe gideceğim" diye çıkacak, istismar edilecekti."

'Aşı orucu bozmaz'

"Hanefi mezhebine göre, aşı orucu bozmaz. Bozar diyen alimler de var. O yüzden eğer oruçken vurunduysanız, ramazandan sonra bir gün oruç tutun. Ama yine de zorunlu değilsiniz."

'İmamoğlu'na oy vermek haramdır dedi mi?'

"Demirtaş'a methiye düzen İmamoğlu'nun yaptığı yanlıştı. "Ekrem bey, özür dilerse oy verilir dedim. Çözüm sürecinin de aleyhinde konuşan biriyim. Doğu Perinçek bizi kırıp geçiren biridir. Ama Doğu Perinçek ile birçok konuda aynı fikirdeyiz. Parti din değildir. Her çeşit adam vardır. İcraatlara bakmak lazım. Vatana millete faydalı görülünce verilir. Siyasetin dini imanı yok. "

'İlahiyat okuyanlarda deizm artıyor'

"Deizm, ilahiyat okuyanlarda da artıyor. Deizm ya da ateizmin çoğalması bu durumda kaçınılmaz. Çözüm arıyoruz. Öyle bir durumdayız ki gençlerin nerden kafasını karıştırıyorlar. Gençler neyi sorguluyor. Biz bunların cevaplarını vermeye çalışıyoruz."

Eski Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın yorumu

"Boynukalın'ın iyi bir din alimi olduğunu duydum. Ancak tanımıyorum. Laiklik devletin olmazsa olmazı diye bir konusu yok. Ben şahsen laikliği savunmam ben devletçiyim. Laiklik görüşü belirtmişse bu onun özgürlüğüdür. Destekler desteklemezsin farklı. Tıpkı emekli amirallerin Montrö bildirisi yayınlaması gibi."

'Önemli fabrikalar tekelleşmesin'

Önemli fabrikalar tekelleşeceğine keşke alkol satılması özelleşse. Tıpkı Milli Piyangoda olduğu gibi. Mili kısmı da çıksa güzel olur