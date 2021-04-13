Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB MEDYA AŞ'de Genel Müdürlük görevine atama

İBB iştiraklerinden MEDYA AŞ'de Genel Müdürlük görevine Pınar Türker Fadıllıoğlu atandı. Daha önce bu rolü üstlenen İpek Elif Atayman, İştirakler Koordinasyon Merkezi Basın, Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğüne getirildi.
 13 Nisan 2021 23:32
+Aa- Yazdır
İBB MEDYA AŞ'de Genel Müdürlük görevine atama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki MEDYA AŞ'de görev değişimi yaşandı. 2019 yılından beri MEDYA AŞ'nin Genel Müdürlüğü'nü üstlenen İpek Elif Atayman, İştirakler Koordinasyon Merkezi Basın, Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörü görevine atandı. MEDYA AŞ'de Genel Müdürlüğü'ne ise Pınar Türker Fadıllıoğlu getirildi.

Pınar Türker Fadıllıoğlu, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına aynı yıl Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı olarak başlayan Fadıllıoğlu, iletişim alanının farklı uzmanlıklarında görev aldı.

Yatırımcı ilişkilerinden kamu ilişkileri yönetimine, birleşme & satın alma ve değişim yönetimi iletişiminden sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulması ve yönetimine, medya ilişkilerinden marka yönetimine kadar geniş bir yelpazede pek çok farklı sektörde görev aldı.

23 yıl boyunca önemli görevler üstlenen Fadıllıoğlu, sırasıyla Yapı Kredi'de önce Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcılığı ve devamında Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü, BASF'ta Türkiye & Orta Doğu & Kuzey Afrika İletişim Müdürlüğü, Glaxo Smith Kline'da Kurumsal İletişim &Kurumsal İlişkiler &Etkinlik Yönetimi Direktörlüğü, OMVP Petrol Ofisi'nde Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve son olarak 2014'yılından itibaren HSBC'de Kurumsal İletişim Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği yaptı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
14 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
14 Nisan 2021 00:02		 Emekli amiral Mustafa Özbey orduevinden atıldığını açıkladı
13 Nisan 2021 23:54
'Kanada'dan ithal edilen herhangi bir SİHA parçası yok'
13 Nisan 2021 23:34		 MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
13 Nisan 2021 21:35
Nurettin Canikli'den, '128 milyar dolar' iddialarına yanıt
13 Nisan 2021 20:25		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar yaptı
13 Nisan 2021 20:19
MEB, uzaktan eğitime geçişle ilgili alınan kararları açıkladı
13 Nisan 2021 20:11		 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'ye geliyor
13 Nisan 2021 19:53
Meclis'te rahatsızlanan HDP'li Bülbül, hastaneye kaldırıldı
13 Nisan 2021 19:52		 Vaka sayısı 60 bine yaklaştı
13 Nisan 2021 19:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - 14 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:54 - Emekli amiral Mustafa Özbey orduevinden atıldığını açıkladı23:50 - Acil tıp uzmanı doktor kazada hayatını kaybetti23:42 - Muğla'da 5,1 büyüklüğünde deprem23:34 - 'Kanada'dan ithal edilen herhangi bir SİHA parçası yok'23:32 - İBB MEDYA AŞ'de Genel Müdürlük görevine atama
23:28 - Pandemide madenden 1.2 milyar lira devlet hakkı çıktı23:24 - Cübbeli Ahmet'ten Ayasofya eski imamı Boynukalın yorumu23:17 - Polis memuru, beylik tabancasıyla yaşamına son verdi23:17 - MEB'den 7 konuda açıklama bekleniyor23:05 - Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi23:04 - TİGEM'in yarış atları 4 yılda 332 milyon TL ikramiye kazandı
23:02 - Şarkıcı Gökçe Kırgız Taner'e 251 bin liralık tazminat davası22:50 - Türkiye rüzgar yatırımlarında Avrupa'da ilk beşte22:48 - Petrol zengini Suudi Arabistan ekonomisini 'güneşe' çevirdi22:28 - Futbolcular oruçlarını sahada açtı22:20 - Yangın bekçileri, oruçlarını 'itfaiyeci duası'yla açtı
22:14 - Sivas'ta, sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
14 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
orucu bozan şeyler 3
sinoptik 1
endemizm 1
unutulma hakkı 3
zeytinyağı 2
oje 2
fenoloji 2
ramazan pidesi 1
dakikada yüz kelime konuşmak 4
ömrümü yedin 1
SON İLANLAR
Miami Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü engelli işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
44. Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam