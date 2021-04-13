'Kanada'dan ithal edilen herhangi bir SİHA parçası yok'
|13 Nisan 2021 23:34
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Sanayi Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından ''Kanada, Türkiye'ye yönelik olarak SİHA parçalarının dondurulan ihracat izinlerini tamamen iptal etti'' haberi hakkında açıklamada bulundu. Varank, şunları söyledi:
''Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık! Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor''.
Kanada, Türkiye'ye insansız hava araçlarında kullanılan teknolojik ürünlerin ihraç izinlerini iptal ettiğini açıklamıştı.
Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık!Mustafa Varank (@varank) April 13, 2021
Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiyenin Kanadadan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok.
SİHAlara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor 👊 https://t.co/TiIogemEAF pic.twitter.com/eXnKsNVhZN
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