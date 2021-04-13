Muğla'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|13 Nisan 2021 23:42
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 23.28'de, 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 2,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 19,61 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin bölgede inceleme yaptığını söyledi. Tavlı, "İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.
Bu arada, deprem Datça ve çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.
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