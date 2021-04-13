Emekli amiral Mustafa Özbey orduevinden atıldığını açıkladı
Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralden biri olan Mustafa Özbey, Merkez Orduevi'nde yaşadıklarını "Eşim ve eşyalarımı aldıktan sonra orduevini derhal terk etmemizi söylediler" diye anlattı.
|13 Nisan 2021 23:54
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Montrö bildirisi nedeniyle gözaltına alınan emekli amirallerden olan Mustafa Özbey, serbest bırakıldıktan sonra gittiği Merkez Orduevi'nden eşiyle atıldığını duyurdu.
İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan emekli amiral Mustafa Özbey, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
"Duruşma bittikten sonra 0215 gibi Merkez Orduevine geldim. Giriş yasağı konduğunu öğrendim. Eşim ve eşyalarımın orduevi odasında olduğunu söyledim. 'Eşim ve eşyalarımı aldıktan sonra orduevini derhal terk etmemizi' söylediler. Eşimi ve eşyalarımızı alıp yola çıktık. Durum bundan ibarettir."
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