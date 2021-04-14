Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk'ün vefat ettiğini duyurdu.
 14 Nisan 2021 02:48
+Aa- Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Beyefendi'nin Hakk'a yürüyen kıymetli ablası Nermin Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Muğla'da 5,1 büyüklüğünde deprem
13 Nisan 2021 23:42		 Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz vefat etti
13 Nisan 2021 22:11
THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama
13 Nisan 2021 21:31		 Diyanet 5 ciltlik 'Konulu Kur'an Tefsiri' hazırladı
13 Nisan 2021 18:29
TTK Şeref Üyesi, tarihçi Prof. Dr. Kodaman vefat etti
13 Nisan 2021 18:16		 Bakan Kurum'dan 'Rakamlarla Kentsel Dönüşüm' paylaşımı
13 Nisan 2021 17:56
1 gün evli kaldı, 4 yıldır nafaka ödüyor
13 Nisan 2021 16:40		 Turizm çalışanları aşılanmaya başladı
13 Nisan 2021 14:24
Mutasyonlu virüse karşı yerli ilaç geliştirildi
13 Nisan 2021 14:21		 Uzmanından 'sahur ile iftar arasında ilaç alımı' uyarısı
13 Nisan 2021 13:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:48 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti02:04 - İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi01:01 - Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi00:56 - Türkiye'den Suriye'de rejim güçlerinin kimyasal silah kullanımına tepki!00:55 - Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'ambargo' açıklaması00:02 - 14 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
23:54 - Emekli amiral Mustafa Özbey orduevinden atıldığını açıkladı23:50 - Acil tıp uzmanı doktor kazada hayatını kaybetti23:42 - Muğla'da 5,1 büyüklüğünde deprem23:34 - 'Kanada'dan ithal edilen herhangi bir SİHA parçası yok'23:32 - İBB MEDYA AŞ'de Genel Müdürlük görevine atama23:28 - Pandemide madenden 1.2 milyar lira devlet hakkı çıktı
23:24 - Cübbeli Ahmet'ten Ayasofya eski imamı Boynukalın yorumu23:17 - Polis memuru, beylik tabancasıyla yaşamına son verdi23:17 - MEB'den 7 konuda açıklama bekleniyor23:05 - Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi23:04 - TİGEM'in yarış atları 4 yılda 332 milyon TL ikramiye kazandı
23:02 - Şarkıcı Gökçe Kırgız Taner'e 251 bin liralık tazminat davası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
14 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'ambargo' açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti
Türkiye'den Suriye'de rejim güçlerinin kimyasal silah kullanımına tepki!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2022 dünya kupası 1
pertevniyal 1
endemizm 1
evde yalnızken yapılanlar 4
Zöhür 1
oje 2
bamya 2
kim o sorusuna benim diyen kişi 2
ilk göz ağrısı 3
5s 3
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam