Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, yetiştirdikleri soğan ve patatesler depolarda çürümeye yüz tutan çiftçilere destek amacıyla devlet, yaklaşık 300 bin tonluk ürünü alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Çiftçiyi memnun eden bu uygulama ile yurdun dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin de yüzü güldü.

KAYMAKAMIN PATATES ÇUVALİ LE FOTOSU TEPKİ ÇEKTİ

Şanlıurfa Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğanın da bir ihtiyaç sahibine verdiği patates çuvalı ile görüntülenirken çekilen fotoğraf, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kaymakamın bu tutumu "şov amaçlı" olarak eleştirildi.