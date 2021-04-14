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Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti

Çiftçinin elinde kalan patateslerin devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı Şanlıurfa'da, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan'ın patates çuvalı ile verdiği poz, eleştiri konusu oldu.
 14 Nisan 2021 04:58
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Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, yetiştirdikleri soğan ve patatesler depolarda çürümeye yüz tutan çiftçilere destek amacıyla devlet, yaklaşık 300 bin tonluk ürünü alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Çiftçiyi memnun eden bu uygulama ile yurdun dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin de yüzü güldü.

KAYMAKAMIN PATATES ÇUVALİ LE FOTOSU TEPKİ ÇEKTİ

Şanlıurfa Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğanın da bir ihtiyaç sahibine verdiği patates çuvalı ile görüntülenirken çekilen fotoğraf, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kaymakamın bu tutumu "şov amaçlı" olarak eleştirildi.
Anadolu Ajansı
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