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Torbalı Belediye Başkanı Uygur hastaneye kaldırıldı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, solunum rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygur'un yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
 14 Nisan 2021 05:49
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Torbalı Belediye Başkanı Uygur hastaneye kaldırıldı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, solunum rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygur'un yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Geçtiğimiz ay yaşadığı binada çıkan yangından etkilenen ve kaldırıldığı hastanede 6 gün tedavi gören Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57), gece saatlerinde yaşadığı solunum rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur'un tedavisinin devam etiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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