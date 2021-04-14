Torbalı Belediye Başkanı Uygur hastaneye kaldırıldı
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, solunum rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygur'un yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
|14 Nisan 2021 05:49
|+Aa- Yazdır
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, solunum rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygur'un yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Geçtiğimiz ay yaşadığı binada çıkan yangından etkilenen ve kaldırıldığı hastanede 6 gün tedavi gören Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57), gece saatlerinde yaşadığı solunum rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur'un tedavisinin devam etiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti
14 Nisan 2021 02:48
|Muğla'da 5,1 büyüklüğünde deprem
13 Nisan 2021 23:42
|Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz vefat etti
13 Nisan 2021 22:11
|THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama
13 Nisan 2021 21:31
|Diyanet 5 ciltlik 'Konulu Kur'an Tefsiri' hazırladı
13 Nisan 2021 18:29
|TTK Şeref Üyesi, tarihçi Prof. Dr. Kodaman vefat etti
13 Nisan 2021 18:16
|Bakan Kurum'dan 'Rakamlarla Kentsel Dönüşüm' paylaşımı
13 Nisan 2021 17:56
|1 gün evli kaldı, 4 yıldır nafaka ödüyor
13 Nisan 2021 16:40
|Turizm çalışanları aşılanmaya başladı
13 Nisan 2021 14:24
|Mutasyonlu virüse karşı yerli ilaç geliştirildi
13 Nisan 2021 14:21