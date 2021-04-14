CHP'li başkanın oruçla imtihanı
|14 Nisan 2021 06:15
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Gaflarıyla adından sıkça bahsettiren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şimdi de Ramazan imsakiyesi ile gündeme geldi. Belediyenin bastırdığı imsakiyede vatandaşlara fazladan oruç tutturulduğu ortaya çıktı.
İmsakiyede iftar saatlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı imsakiyeye göre 2-3 dakika geç olduğu, yine imsak vakitlerinin de Diyanet'in hazırladığı imsakiyeye göre 18 dakika erken başladığı görüldü. Vatandaşa 20 dakikadan fazla oruç tutturan Özcan'a Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Burak Balaban'dan tepki geldi.
Yeni Şafak'a konuşan Balaban, "Bolulu vatandaşlarımızı Tanju Özcan'ın bastırdığı imsakiyeleri kesinlikle dikkate almamaları konusunda uyarıyoruz. Hemşehrilerimiz oruçlarının sakata gelmemesi için her zamanki gibi yine Diyanet'imizin imsakiyesini esas alsınlar" dedi.
Şahin Şen
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